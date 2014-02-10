Китай решил наказывать нудистов общественными работами

Власти Китая намерены дать "решительный отпор" нудистам на пляжах острова Хайнань, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

"В целях борьбы с желающими позагорать нагишом будут установлены камеры видеонаблюдения и громкоговорители. Нудизм не является частью культурных традиций Китая, поэтому принятие солнечных ванн в обнаженном виде будет караться общественными работами до десяти суток", - подчеркивается в заявлении администрации провинции Хайнань.

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Как отмечает агентство, власти обеспокоены увеличением числа желающих позагорать нагишом, ведь иногда их число на одном пляже достигает 500 человек. При этом такие "поклонники солнечных ванн" заявляют, что они, как правило, избавляются от одежды для лечения кожных заболеваний при помощи солнечных лучей.