Монету в 1 цент продали за миллион долларов

В США медная монета достоинством 1 цент, датированная 1793 г., продана на аукционе в Орландо, штат Флорида, за 1 млн долл., передает РБК со ссылкой на АР.

Аукцион состоялся во время ежегодного съезда общества нумизматов Флориды. Высокая стоимость монеты объясняется не только ее хорошим состоянием, но также датой выпуска - именно в 1793 г. Соединенные Штаты отчеканили свои первые монеты.