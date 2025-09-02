Этот дуэт заметили на Copenhagen Fashion Week.

Настоящим открытием осеннего сезона после Copenhagen Fashion Week стал тред, который еще несколько лет назад казался странным - носить платье поверх джинсов.

Как пишет Glamour, стилисты и модные инфлюенсеры доказали: лаконичный образ с широкими джинсами и свитером легко превратить в стильный и романтичный, если добавить кружевное платье. Лучше всего работает асимметричный подол или волнистые линии, которые делают аутфит легче, а деним - менее "тяжелым".

Шведский стилист Hanna MW первой показала этот прием в соцсетях: темные широкие джинсы, серый свитер свободного кроя и белое кружевное платье с асимметричным краем. Образ дополнили классические аксессуары и яркие босоножки.

Модницы в Копенгагене подхватили идею, массово появляясь в платьях поверх брюк на улицах города. Осенью тренд адаптируется к холодам: вместо босоножек советуют носить легкие лоферы или кеды со сдержанным силуэтом.

