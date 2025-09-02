По состоянию на 16:00 атака врага до сих пор продолжалась, отметили в Воздушных силах.

После атаки в ночь на 2 августа, российские захватчики нанесли повторный удар по Украине с северного направления. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

Там отметили, что к атаке российские захватчики привлекли 53 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Основной целью оккупантов стал Киев.

"По состоянию на 16:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БПЛА. Однако вражеская атака продолжается, по состоянию на 16.00 в воздушном пространстве Украины на Черниговщине и Сумщине фиксируются новые группы российских беспилотников. Соблюдайте меры безопасности во время воздушной тревоги!", – заявили в Воздушных силах.

Видео дня

Также городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что обломок одного из БПЛА упал в Голосеевском районе, на одной из улиц в центре города. По словам Кличко, здания в результате падения обломков не повреждены. На месте работают экстренные службы.

Атака РФ: что известно

По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, во время дневной атаки РФ на Киев 2 августа, оккупанты не преследуют никакой военной цели. Поскольку удар наносится в рабочее время, когда на улицах много людей.

По мнению военного аналитика Дениса Поповича, такие удары днем могут свидетельствовать о попытке РФ провести разведку перед конкретными ударами. По словам эксперта, Россия может разведывать территорию вокруг энергетических объектов Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: