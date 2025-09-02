Люди, родившиеся в эти даты, часто испытывают финансовый и карьерный рост после свадьбы, благодаря влиянию разных планет.

Свадьбу часто называют переломным моментом в жизни. И для некоторых она приносит не только любовь и партнёрство, но и богатство с успехом. Если вы когда-либо задумывались, может ли ваша дата рождения быть ключом к процветанию после свадьбы, то вам может повезти.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Считается, что люди, рождённые в определённые числа, получают особый толчок к удаче после того, как вступают в брак, пишет The Times of India.

Видео дня

Люди, рожденные в эти даты, становятся успешными в браке

Те, кто родился 6-го, 15-го или 24-го числа любого месяца, часто переживают такой перелом. Управляемые Венерой, они тянутся к красоте, гармонии и материальному комфорту. После брака, как говорят, их удача в финансах и карьерном росте расцветает. Они словно притягивают новые возможности, совпадающие со стабильностью, которую приносит семья, и это часто ведёт к финансовому росту и повышению социального статуса.

Рождённые 8-го, 17-го или 26-го числа, находящиеся под влиянием Сатурна, получают через брак прочный фундамент, позволяющий их настойчивости и усердию перерасти в реальные успехи. Сатурн известен тем, что вознаграждает только после тяжёлой работы, и именно брак для этих людей становится недостающим звеном, которое даёт им устойчивость для полного раскрытия потенциала, особенно в бизнесе и инвестициях.

Наконец, люди, появившиеся на свет 9-го, 18-го или 27-го числа, также выигрывают от брака. Марс, управляющий этими датами, дарит им энергию и амбиции, но именно через семейную жизнь они обретают баланс, который позволяет направлять эту силу в правильное русло. С партнёром рядом они способны достичь новых вершин в карьере, что нередко приводит к впечатляющим финансовым успехам.

Ранее УНИАН сообщал про то, когда же рождаются люди, которым не стоит верить.

Вас также могут заинтересовать новости: