Важно было не допустить утечку информации в СССР.

В ночь на 15 апреля 1912 года произошла одна из страшнейших трагедий последних столетий. "Титаник", считавшийся непотопляемым, ушёл на дно Атлантики во время своего первого же рейса. С того момента его обломки стали своего рода призраком океана. Ученые, исследователи и авантюристы десятилетиями мечтали отыскать лайнер, но технические возможности оставались слишком ограниченными.

Лишь к 1970-м ситуация начала меняться — подводная техника становилась совершеннее, появлялись первые аппараты с камерами и сонарами, а вместе с ними и надежда приблизиться к разгадке тайны. Именно тогда Роберт Баллард сделал свою первую попытку приблизиться к "Титанику" — неудачную, но ставшую важной ступенью к историческому открытию 1985 года, которое, как оказалось, было прикрытием для секретной военной миссии, пишет CNN.

Поиск скрывал сверхсекретную миссию

Поиск "Титаника" в 1985 году не был первой попыткой Балларда. В 1977 году экспедиция потерпела неудачу, когда 900-метровая бурильная труба с прикреплёнными сонаром и камерами сломалась надвое. Этот опыт, а также потребность в "живой картинке", убедили ученого, что дистанционно управляемые подводные аппараты с видеотрансляцией на исследовательское судно — лучший вариант. Но финансирование найти было непросто.

В итоге поддержку оказал ВМС США. Они были заинтересованы в разработке глубинной системы видеосъёмки Argo для выяснения причин катастрофы двух атомных подлодок — USS Thresher и USS Scorpion, затонувших в Атлантике в 1960-х, а также для сбора разведданных в рамках холодной войны.

Баллард убедил военных выделить немного времени на поиск "Титаника" во время обследования субмарин. По сути, поиск стал прикрытием для секретной миссии.

"Люди тогда не знали, что поиск Титаника был прикрытием сверхсекретной военной операции, которую я выполнял как офицер разведки ВМС. Мы не хотели, чтобы СССР узнала, где находятся субмарины", — сказал Баллард.

Несмотря на годы подготовки, Баллард не был уверен, что найдёт "Титаник": времени было мало, а французская команда инженера Жан-Луи Мишеля из института IFREMER использовала новую сложную систему бортового сонара. По договорённости французы должны были найти корабль, а Балларду отводилась неделя на съёмку. Но французы промахнулись, и в итоге именно "камера на верёвке" Балларда засняла обломки.

