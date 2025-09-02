Образовательный проект Метинвест Политехника является стратегическим ответом на кадровый дефицит в промышленности и играет ключевую роль в восстановлении экономики Украины. Об этом заявила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук во время публичного интервью на Forbes University в Киеве.

"Метинвест Политехника - не просто вуз, а стратегический актив компании. Наши выпускники уже сейчас проходят стажировку за рубежом, участвуют в реальных производственных проектах и готовятся к будущим вызовам: диджитализации, декарбонизации и экологизации", - отметила Петрук.

По ее словам, университет призван развивать инженерную элиту Украины и формировать новое поколение специалистов, которые смогут реализовывать масштабные проекты по восстановлению промышленности.

Петрук подчеркнула, что уже сегодня на предприятиях Метинвеста открыто более 4 тыс. вакансий, которые компания готова заполнять выпускниками как собственного вуза, так и государственных университетов.