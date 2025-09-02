По его убеждению, не будет стратегических возможностей у РФ для новых наступательных операций.

Россияне пытаются сейчас привлечь в свое войско до 250 тыс новых воинов. Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж в эфире "24 Канала" объяснил, почему это не принесет оккупантам успеха на фронте.

Он отметил, что в настоящее время планы россиян провалены на всех направлениях фронта.

"Знаем что враг накапливает и пытается сейчас мобилизовать или завербовать до 250 тыс новых воинов. Но на линию 1300 км, я думаю, что эти силы, во-первых, не будут решающими, и с другой стороны - это неподготовленные войска. Еще один момент важный - то, что нет больших системных огневых средств. Россияне пытаются добыть их у Северной Кореи, у Ирана, но уже и там ресурсы ограничены", - говорит Маломуж.

Поэтому, по его убеждению, не будет стратегических возможностей у РФ для новых наступательных операций.

"Тактические - да. И здесь нам надо грамотно выявлять эти планы и нейтрализовать на опережение. В первую очередь, по резервам, которые подтягиваются в прифронтовых зонах. А после уже непосредственно на поле боя", - заметил генерал.

При этом, по словам Маломужа, РФ продолжает свое давление на Украину, США и Европу, чтобы согласились на их условия прекращения войны. В частности карта, которую публично вчера показали на выступлении начальника ГШ РФ Валерия Герасимова с новыми границами России на территории Украины, - это "конкретный информационный посыл с угрозами и с якобы планами", отметил бывший глава Службы внешней разведки Украины. В то же время он подчеркнул, что такие планы "не имеют системы реализации".

Согласно этой карте, в состав Российской Федерации "включены" были Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области и полуостров Крым. Комментируя это Маломуж напомнил, что Россия имеет стратегический план захватить всю Украину и это уже не секрет. Маломуж подчеркнул:

"Никакие карты не попадают на телевидение или на видеоресурсы без санкций Минобороны России, Генштаба и самого Путина. Это демонстрация силы, планов: "Если вы не будете соглашаться на условия, которые озвучены Трампу, а тогда и нам через него, то у нас есть вот такие планы". У них точно были планы и мы даже добывали оперативные материалы по захвату Украины. Это в 2022 году. Вся Украина. Но как мы видим за 3,5 года и больше ничего не произошло. Поэтому действительно планы есть, они пытаются давить на нас и информационными посылами, и заявлениями начальника Генштаба Герасимова, что будет продолжена так называемая спецоперация".

Он добавил, что сейчас, кроме этого давления информационного, россияне наносят удары по мирному населению Украины. Средства террора россиян и информационная поддержка - это чтобы запугать украинцев и показать США и Европе, что они имеют еще ресурсы, планы и будут дальше двигаться, а потому "меняйте позицию, соглашайтесь, это ваш последний шанс".

"Но реалии указывают, что перспектив на поле боя у них нет, этих областей они никогда не завоюют, потому что мы уже овладели всеми секторами обороны. Сейчас мы подтягиваем новые резервы и не только готовим войска, а самое главное - высокоточное оружие и собственного производства, включая ракеты дальнобойные, и наших партнеров. Вооружение Украины новейшими системами, включая дроны, мощные РЭБы, ударные системы явно лишают тех планов, о которых россияне говорят и показывают на картах", - отметил Маломуж.

По его словам, Украина и дальше будет активно защищаться, сейчас наращивает свой армейский ресурс. Генерал прокомментировал:

"И если бы они не собирали 250 тыс, а это очень сложно, это не поможет. В России по последним данным около 76% уже за то, чтобы прекратить войну и заключить какой-то мир. Они видят, что уже более миллиона и погибло, и тяжело раненых. А это каждый почувствовал на себе. И дальше война еще втянет еще миллионы убитых россиян. И это на них очень активно действует".

Плюс провалы на фронте, из-за которых Путин боится, что в стране начнутся внутренние процессы недовольства, отметил Маломуж.

Война в Украине - планы РФ

Как сообщал УНИАН, 30 августа начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов подводил итоги боевых действий за весенне-летний период, в то время, как у него за спиной висела карта, на которой Одесская и Николаевская области Украины были обозначены как уже оккупированные.

Ранее, в январе Welt писало, что Кремль не намерен сворачивать агрессию против Украины, ведь, очевидно, поставил себе цель полностью захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области до 2026 года.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что сказал президенту США Дональду Трампу и европейским лидерам, что "Путин блефует", когда говорит, что ему плевать на санкции и что они не работают". На самом деле, как отметил Зеленский, санкции очень эффективны и наносят ущерб российской военной экономике. Глава государства на встрече с лидерами также заявил, что "Путин не хочет мира - он хочет оккупировать нашу страну".

Зеленский призвал к усилению санкций США и Европы, заявляя, что они имеют решающее значение для "остановки путинской войны".

