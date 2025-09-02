УНИАН подготовил подборку лучших новых фильмов этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Главными премьерами в кинотеатрах Украины на этой неделе станут заключительная часть хоррор-франшизы "Заклятие 4: Последний обряд" с Верой Фармигой и Патриком Уилсоном, а также зрелищный документальный фильм "Антарктида" об украинских полярниках от Антона Птушкина.

Также на "больших" экранах можно будет посмотреть две дерзкие комедии об отношениях – "Любовь втроем" с Зои Дойч и "Сплитсвиль. Развод по-взрослому" с Дакотой Джонсон.

Тем временем, онлайн на Apple TV+ выйдет новый фильм от Спайка Ли "Высокое и низкое" – с Дензелом Вашингтоном и ASAP Rocky в главных ролях.

Видео дня

Подробнее об этих и других новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Заклятие 4: Последний обряд

The Conjuring: Last Rites (США, Великобритания, 2025, ужасы)

В заключительной части хитовой франшизы супруги Уоррен возьмутся за свое последнее жуткое дело, связанное с таинственными сущностями. Но на этот раз зло подбирается слишком близко – и борьба становится личной. Им придется бросить вызов не только потустороннему, но и собственным страхам. Финальное дело Эда и Лорейн – самое тяжелое испытание для всего, во что они верили.

В новой ленте к главным ролям вернулись Патрик Уилсон (франшизы "Астрал", "Аквамен", сериал "Фарго") и Вера Фармига ("Годзилла II: Король монстров", сериалы "Мотель Бейтс", "Соколиный глаз"), а также Шеннон Кук (сериалы "Сотня", "Ричер") в роли ассистента команды Дрю Томаса. В то же время Миа Томлинсон (сериалы "Затерянное пиратское королевство", "Зверь должен умереть") сыграла уже взрослую дочь Эда и Лорейн.

Кроме того, в фильме задействованы Бен Харди ("Богемная рапсодия", "Люди Икс: Апокалипсис"), Бо Гэдсдон ("Здесь и сейчас", сериал "Корона"), Джон Бразертон ("Моя сумасшедшая семейка"), Ребекка Калдер ("Юность", "Король Артур: Легенда меча", "Гнев человеческий"), Элиот Коуэн (сериалы "Корона", "Фундация"), Кила Лорд Кэссиди ("Чудо") и другие.

Режиссером фильма выступил Майкл Чавес, который до снял еще три фильма из вселенной "Заклятие" – "Проклятие Ла Йороны" (2019), "Заклятие 3: По велению дьявола" (2021) и "Монахиня 2" (2023).

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Антарктида

Антарктида (Украина, 2025, документальный)

Новый документальный фильм от Антона Птушкина, который изначально планировался как выпуск шоу "Все сам" для YouTube, но позже был расширен под кинотеатральный прокат, посвящен украинской антарктической станции "Академик Вернадский" и ее исследователям.

Лента была снята в марте 2025 года на станции "Академик Вернадский". Съемочная группа в составе одного человека – самого Птушкина пробыла там всего одну неделю, а общая работа над фильмом продолжалась в течение шести месяцев.

Режиссер имел возможность снимать все этапы, которые проходила юбилейная 30-я Украинская антарктическая экспедиция во время своего пути в Антарктиду. Это и путешествие на украинском ледоколе "Ноосфера", и жизнь внутри станции, с возможностью заглянуть и в холодильник полярников, и спросить зачем им нужен арбалет.

Для Птушкина это второй полнометражный документальный фильм после "Мы, наши любимцы и война" 2024 года.

Любовь втроем

The Threesome (США, 2025, комедия/драма/романтика)

В центре сюжета – молодой человек Коннор, который уже много лет влюблен в Оливию и стремится начать серьезные отношения с ней. Во время свидания они встречают Дженни и события неожиданно приводят к интимной связи между тремя. Но впоследствии становится понятно, что обе женщины забеременели – это меняет жизнь всех троих и заставляет их взять на себя ответственность.

Главные роли в фильме сыграли Джона Хауэр-Кинг ("Русалочка", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"), Зои Дойч ("Академия вампиров", "Добро пожаловать в Зомбилэнд 2", сериал "Политик") и Руби Крус (сериалы "Уиллоу", "Мейр из Исттауна").

Снял ленту Чед Хартиган ("Моррис из Америки", "Маленькая рыбка").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 74 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Сплитсвиль. Развод по-взрослому

Splitsville (США, 2025, комедия)

Когда Эшли просит о разводе, озадаченный Кэри бежит за поддержкой к своим друзьям Джули и Полу. Он шокирован, узнав, что секрет их счастья заключается в открытом браке. И впоследствии уже сам Кэри переступает черту и погружает все их отношения в хаос.

Главные роли в ленте сыграли Кайл Марвин ("Восхождение", сериал "Стартап, потерпевший крах"), Адриа Архона ("Морбиус", "Моргни дважды", "Наемный убийца", сериалы "Андор", "Настоящий детектив"), Дакота Джонсон ("50 оттенков серого", "Мадам Паутина", "Материалисты") и Майкл Анджело Ковино ("Восхождение"). Последний также выступил режиссером фильма – это его вторая режиссерская работа после "Восхождения".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 88% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 84% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 74 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Хайди. Волшебное путешествие

Heidi – Rescue of the Lynx (Германия, 2025, анимация/семейный)

Главная героиня этого мультфильма – девочка Хайди, живущая в волшебных Альпах. Однажды она находит маленького рысенка, который попал в капкан злого предпринимателя-лесоруба. Девочка вместе с друзьями отправляется в путешествие, чтобы спасти зверька и помочь местным избавиться от безжалостного бизнесмена с его зловещей лесопилкой.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов.

Высокое и низкое

Highest 2 Lowest (США, 2025, драма/криминал/триллер)

Фильм рассказывает о влиятельном музыкальном магнате, который вынужденно оказывается в эпицентре криминальных событий, связанных с его сыном. Лента является англоязычным ремейком японского фильма 1963 года "Рай и ад", который в свою очередь отдаленно основан на детективном романе американского писателя Эда Макбейна "Выкуп Кинга" 1959 года.

Главные роли в ленте сыграли легендарный Дензел Вашингтон ("Малкольм Икс", "Тренировочный день", "Маньчжурский кандидат", "Гладиатор II", франшиза "Великий уравнитель") и рэпер ASAP Rocky, который дебютировал в кино еще в 2015 году с независимой молодежной криминальной драмой "Наркотик". Впрочем, с тех пор он в основном появлялся в кино только в роли самого себя.

Также в фильме сыграли Джеффри Райт ("Квант милосердия", "Бэтмен", "Американское чтиво", франшиза "Голодные игры"), Обри Джозеф (сериал "Плащ и Кинжал") и рэперка Ice Spice, для которой это актерский дебют.

Снял ленту оскароносный Спайк Ли ("Малкольм Икс", "Олдбой", "Черный куклуксклановец", "Пятеро одной крови").

Мировая премьера фильма состоялась в мае 2025 года во время Каннского кинофестиваля, а с середины августа его показывали в избранных кинотеатрах США. Для широкой аудитории фильм станет доступен с 5 сентября 2025 года на Apple TV+.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 89% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 85% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 74 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 4,9 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы августа 2025 года – на этой неделе на Netflix выйдут заключительные эпизоды второго сезона "Уэнздей", а на Peacock состоится премьера спиноффа "Офиса", псевдодокументального ситкома "Газета". Тем временем, на AMC стартует третий сезон зомби-хоррора "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон", а на HBO Max состоится премьера криминального триллера "Задание" с Марком Руффало и Томом Пэлфри.