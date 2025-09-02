Среди первоклассников доля именно мариупольцев с каждым годом уменьшается.

В этом году во временно оккупированном Мариуполе пошли в школу 17 тысяч детей, среди них 6,5 тыс. - россияне. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко в эфире Ранок.LIVE.

"В Мариуполе пошли в школу 17 тысяч детей. Фактически мариупольских детей, которые являются резидентами Мариуполя, учатся, пошли в школы около 11 тысяч детей. Почти 6,5 тысяч детей - это дети россиян, которые приехали, и их количество растет", - сказал он.

Андрющенко подчеркнул, что среди первоклассников с каждым годом становится меньше самих мариупольцев. В то же время, по его словам, местные родители пытаются сохранить украинскую идентичность у детей - несмотря на оккупацию, продолжаются дистанционные занятия с украинскими учителями.

Видео дня

"Люди пытаются, чтобы дети получили хотя бы какую-то долю украинского обучения, украинского языка, литературы, истории", - добавил он.

Ситуация в Мариуполе

Как сообщал УНИАН, недавно во временно оккупированный Мариуполь приезжал глава Чечни Рамзан Кадыров. Цель его визита заключалась в незаконном вывозе металла с металлургического комбината, на что дал разрешение глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

По словам Андрющенко, 26 августа кадыровцы посетили "свои владения" на Металлургическом мариупольском комбинате им. Но, как отметил руководитель центра, визит сделан не для поднятия боевого духа других оккупантов или поддержки предприятия.

"Все очень просто. Мародерство. До Мариуполя они всем "племенем" встретились в Донецке с Пушилиным. Но произошло чудо. Сразу после этой встречи Пушилин издал Указ, который позволяет транзит металлолома в "ДНР", - заявил Андрющенко. Именно после этого разрешения, говорит руководитель центра, "гости" из Чечни поехали в Мариуполь, чтобы организовывать вывоз металла.

Вас также могут заинтересовать новости: