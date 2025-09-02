Среди текущих владельцев iPhone почти 70% готовы заменить свой старый гаджет на новый.

Согласно опросу SellCell, 68,3% или почти 7 из 10 американских пользователей iPhone запланировали покупать iPhone 17 на релизе. Это заметный рост по сравнению с 61,9%, зафиксированными до выхода iPhone 16 в 2024 году.

В основном люди будут обновляться до iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, на которые ориентируются 38,1% опрошенных. Базовый iPhone 17 заинтересовал 16,7%, а iPhone 17 Air, отличающийся ультратонким дизайном, выбрали 13,5% участников.

Лишь 3,3% опрошенных заявили, что они ждут выхода iPhone-раскладушки, которую пока еще даже не анонсировали.

Время автономной работы стало главным стимулом для обновления, на что указали 53% фанатов, за ним последовали новый дизайн и функции (36,2%), улучшение экрана (34,3%), улучшение камер (28,1%), а также искусственный интеллект и оптимизацию программного обеспечения (7,1%).

В то время как некоторые владельцы iPhone считают цену красным флагом, для других это не проблема. Около 35% опрошенных заявили, что все равно купят iPhone 17, даже если цена вырастет, о чем свидетельствуют слухи.

iPhone в 2025 году: чем удивит Apple

Согласно слухам и утечкам, циркулирующим в сети, это будет самая интересная серия iPhone за долгое время. Pro-модели выйдут в новом дизайне, ярких расцветках, а также впервые получат 12 ГБ ОЗУ и все 3 основные камеры с разрешением 48 МП.

Особый интерес вызывает iPhone 17 Air, который заменит непопулярную Plus-версию. Инсайдеры писали, что 17 Air будет всего 5,5 мм в толщину, но из-за такого тонкого корпуса он будет иметь только одну камеру и маленькую батарею.

Источники Bloomberg рассказывали о трехлетнем плане Apple по обновлению iPhone, который начнется как раз таки с iPhone 17. На второй год компания представит складной iPhone, а в 2027 году, к 20-летию линейки, выйдет полностью безрамочный Айфон.

