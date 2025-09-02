Цветы будут радовать глаз всю весну.

Сентябрь – идеальное время для посадки многолетних растений. В этот период погода становится прохладнее, но почва еще теплая, а влаги достаточно, что облегчает укоренение растений.

Издание Homes and Gardens назвало пять многолетних растений, которые можно посадить в сентябре.

Аконит зимний или Весенник зимующий

Зимний аконит, также известный как Eranthis Hyemalis, - очень раннецветущее растение. Желтые цветы появляются в конце зимы и в начале весны.

Луковицы зимнего аконита можно купить для посадки в начале осени, и их следует поместить в солнечное или слегка затененное место. Они идеально подходят для посадки под лиственными деревьями и в садах.

Зимние акониты любят за их способность цвести из года в год и со временем естественным образом распространяться, создавая великолепные "ковры".

Прострел или пасхальный цветок

Цветок пасхальный, также известный как Pulsatilla vulgaris, - один из первых многолетников, цветущих весной. У него фиолетовые трубчатые соцветия, которые снаружи покрыты ворсинками, а внутри гладкие. Уникально то, что большинство цветов развивается до появления мягких листьев.

Пасхальный цветок достигает высоты всего 30 см, поэтому его лучше всего использовать в передней части клумб или в альпинариях. Хотя большинство сортов имеют фиолетовый цвет, в результате новых современных селекционных работ были выведены сорта с красными или белыми цветками.

Пасхальный цветок можно выращивать из семян, посеянных осенью, что дает им естественный период холодной стратификации, необходимый для прорастания.

Нарциссы

Это классические весенние цветы и, возможно, самые популярные. Нарциссы бывают разных форм, размеров и цветов, ранние сорта зацветают в феврале, а поздние — в мае.

Сентябрь — идеальное время для посадки луковиц нарциссов, и длится этот период до ноября. Каждую луковицу сажают на глубину от 10 до 15 см, заостренным концом вверх.

Аллиум (лук)

Если вы ищете эффектные многолетние растения для посадки осенью, то стоит выбрать лук или аллиум. Эти статуэчные и архитектурные растения впечатляют шаровидными головками, стоящими на высоких стеблях, а высота некоторых сортов достигает пяти футов.

Лук цветет в конце весны, и его фиолетовые, розовые, желтые или белые цветы дополнят как весенние, так и летние цветущие растения.

Сажайте лук с сентября по ноябрь на солнечном месте с богатой и хорошо дренируемой почвой. Сажайте на глубину, в три раза превышающую высоту луковицы, острым концом вверх.

Дистолетник или Кровотечащее сердце

Кровоточащее сердце, известное как Lamprocapnos spectabilis, но в течение многих лет называвшееся Dicentra spectabilis, является уникальным многолетним растением, которое выращивают из-за элегантных сердцевидных свисающих цветов на изогнутых стеблях весной.

Когда речь заходит о кровотечащем сердце, большинство людей представляют себе розовые цветы, но Dicentra Spectabilis "Alba" имеет белые сердцевидные цветы, а также лимонно-зеленую листву, благодаря чему он выделяется на клумбе.

Кровотечащие сердца — отличные полутенистые многолетники, которые хорошо растут в прохладных и тенистых местах в саду. Они могут расти на солнце, но потребуется много воды, чтобы они не высохнуть.

Часто, после того как они укоренятся, их не нужно много поливать или подкармливать. Одна из основных задач по уходу - обрезать растение после того, как они отцветут в середине лета.

