В православный праздник сегодня традиционно наводят порядок в доме и нежилых пристройках.

3 сентября по новому календарю украинской церкви вспоминают святую Домну Никомидийскую. День сопровождается народными обычаями, а также приметами, по которым определяют, какой будет осень. Что за праздник сегодня отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

3 сентября в новом церковном календаре (16 сентября - по старому стилю) - день памяти святой мученицы Домны Никомидийской.

Домна жила в III-IV веках, когда правителями были императоры-язычники Максимиан и Диоклетиан. Сначала Домна была языческой жрицей при императорском дворе, но как-то ей довелось познакомиться с христианским учением, которое изменило ее жизнь. В руки Домны попали Деяния святых апостолов - прочитав их, жрица решила креститься. Таинство крещения она приняла в Никомидии и ушла в монастырь.

Видео дня

Но язычники стали разыскивать ее. Чтобы скрыться, Домна переоделась в мужскую одежду, обрезала волосы и поселилась в мужской обители. Однако уйти от преследователей не удалось: вскоре ее разоблачили и по приказу императора предали мученической смерти.

Какой сегодня православный праздник в новом календаре отмечают еще:

почитают священномученика Анфима, епископа Никомидийского, священномучеников Феофила и Мигдония, диаконов, и других мучеников;

преподобного Феоктиста Палестинского, игумена;

святую Фиву Коринфскую, диакониссу;

мученицу Василиссу Никомидийскую;

священномученика Аристиона, епископа Александрийского;

святителя Иоаникия, патриарха Сербского;

Писидийскую икону Божией Матери.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре - 3 сентября в церкви вспоминают апостола от 70-ти Фаддея.

С какими молитвами обращаются к святой, обычаи даты и что сегодня нельзя делать

В этот день обращаются к святой Домне за помощью при трудных жизненных решениях, а также просят уберечь от уныния и печали.

В народе 3 сентября прозвали праздник Домны Доброродной - его посвящают уборке в доме, во дворе и пристройках и осмотру своего добра. Считается, что нужно везде навести порядок и избавиться от всего ненужного: старые вещи, изношенную одежду и утварь нужно выбросить, а лучше сжечь.

Согласно поверьям, так можно избавиться от тяжелых мыслей, освободить место новому и доброму, а год после такой уборки обещает быть удачным и благополучным. При этом, если вещь еще может пригодиться, ее не выбрасывают, а отдают нуждающимся.

Церковь в этот день не одобряет ссор, сквернословия, зависти, клеветы. Нельзя отказывать нуждающимся, игнорировать просьбы о помощи – это грех. Запрещено мстить, не следует предаваться унынию и печали.

Народные запреты дня такие:

нельзя оставлять дом в беспорядке;

не следует сегодня переедать - это к проблемам с деньгами;

не стоит поднимать с земли и нести в дом чужие вещи и деньги - вместе с ними могут прийти нищета и несчастья.

Также в этот день не советуют устраивать свадьбы и сватовства. Следует воздержаться от выяснения отношений с близкими - ссоры, начатые 3 сентября, могут затянуться и привести к болезням.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 3 сентября

По народным поверьям 3 сентября можно предсказать погоду в ближайшие дни, а также то, какой будет осень и даже весна:

дождь пошел после обеда - это ненастье надолго;

гром гремит весь день - к теплой осени;

день выдался теплый и солнечный - весна наступит поздно;

большие муравейники в лесу - зима будет затяжной.

Считается, что если день 3 сентября солнечный и ясный, то ближайшая неделя и осень будут такими же благоприятными.

Вас также могут заинтересовать новости: