3 сентября по новому календарю украинской церкви вспоминают святую Домну Никомидийскую. День сопровождается народными обычаями, а также приметами, по которым определяют, какой будет осень. Что за праздник сегодня отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- С какими молитвами обращаются к святой, обычаи даты и что сегодня нельзя делать
- Приметы 3 сентября
Какой сегодня церковный праздник в Украине
3 сентября в новом церковном календаре (16 сентября - по старому стилю) - день памяти святой мученицы Домны Никомидийской.
Домна жила в III-IV веках, когда правителями были императоры-язычники Максимиан и Диоклетиан. Сначала Домна была языческой жрицей при императорском дворе, но как-то ей довелось познакомиться с христианским учением, которое изменило ее жизнь. В руки Домны попали Деяния святых апостолов - прочитав их, жрица решила креститься. Таинство крещения она приняла в Никомидии и ушла в монастырь.
Но язычники стали разыскивать ее. Чтобы скрыться, Домна переоделась в мужскую одежду, обрезала волосы и поселилась в мужской обители. Однако уйти от преследователей не удалось: вскоре ее разоблачили и по приказу императора предали мученической смерти.
Какой сегодня православный праздник в новом календаре отмечают еще:
- почитают священномученика Анфима, епископа Никомидийского, священномучеников Феофила и Мигдония, диаконов, и других мучеников;
- преподобного Феоктиста Палестинского, игумена;
- святую Фиву Коринфскую, диакониссу;
- мученицу Василиссу Никомидийскую;
- священномученика Аристиона, епископа Александрийского;
- святителя Иоаникия, патриарха Сербского;
- Писидийскую икону Божией Матери.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре - 3 сентября в церкви вспоминают апостола от 70-ти Фаддея.
С какими молитвами обращаются к святой, обычаи даты и что сегодня нельзя делать
В этот день обращаются к святой Домне за помощью при трудных жизненных решениях, а также просят уберечь от уныния и печали.
В народе 3 сентября прозвали праздник Домны Доброродной - его посвящают уборке в доме, во дворе и пристройках и осмотру своего добра. Считается, что нужно везде навести порядок и избавиться от всего ненужного: старые вещи, изношенную одежду и утварь нужно выбросить, а лучше сжечь.
Согласно поверьям, так можно избавиться от тяжелых мыслей, освободить место новому и доброму, а год после такой уборки обещает быть удачным и благополучным. При этом, если вещь еще может пригодиться, ее не выбрасывают, а отдают нуждающимся.
Церковь в этот день не одобряет ссор, сквернословия, зависти, клеветы. Нельзя отказывать нуждающимся, игнорировать просьбы о помощи – это грех. Запрещено мстить, не следует предаваться унынию и печали.
Народные запреты дня такие:
- нельзя оставлять дом в беспорядке;
- не следует сегодня переедать - это к проблемам с деньгами;
- не стоит поднимать с земли и нести в дом чужие вещи и деньги - вместе с ними могут прийти нищета и несчастья.
Также в этот день не советуют устраивать свадьбы и сватовства. Следует воздержаться от выяснения отношений с близкими - ссоры, начатые 3 сентября, могут затянуться и привести к болезням.
Приметы 3 сентября
По народным поверьям 3 сентября можно предсказать погоду в ближайшие дни, а также то, какой будет осень и даже весна:
- дождь пошел после обеда - это ненастье надолго;
- гром гремит весь день - к теплой осени;
- день выдался теплый и солнечный - весна наступит поздно;
- большие муравейники в лесу - зима будет затяжной.
Считается, что если день 3 сентября солнечный и ясный, то ближайшая неделя и осень будут такими же благоприятными.