Девушка отказалась отступить от своей позиции.

Украинская писательница, режиссер и сценарист Наталья Ворожбит заявила, что Украинский католический университет отказался предоставить ее дочери место в общежитии из-за ее поддержки ЛГБТК+.

Драматург сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, что ее дочь Параска поступила на Гуманитарный факультет УКУ с высокими результатами. После прохождения собеседования семья оплатила семестр обучения, не воспользовавшись льготами за военную службу отца, и начала готовиться к переезду ребенка.

Однако за 12 дней до начала обучения дочь режиссера получила письмо-отказ от проживания в общежитии, а в самом университете им посоветовали снимать квартиру во Львове:

"Благодаря неформальным связям я узнала причину отказа: на странице в инстаграме Параски (которой она последний раз пользовалась в 2024 году и на которую подписаны все ее родственники), они нашли эмодзи - флажок ЛГБТ. Еще там есть флаг Украины и четыре фото - два с котом и два селфи. Итак, этот флажок, который для нее означает толерантность и человечность, демократичность, принятие мира в его различных красках, стал причиной отказа проживания в коллегиуме, который не является монастырем или сектой, а относится к учебному заведению".

По словам Ворожбит, ее удивило, что в университете, который позиционируется как европейский и прогрессивный, есть место дискриминации. После эмоциональных писем ей перезвонили из УКУ и подтвердили, что причиной отказа в поселении является именно позиция ее дочери.

"Госпожа, которая отвечает за коммуникацию, подтвердила, что флажок стал причиной отказа, она своими глазами видела его скрин из инстаграма (!). Также она полностью разделяет позицию коллегиума в этом вопросе и считает, цитирую, что "это все равно что повесить российский флаг на своей аватарке" (!). Привела еще какое-то непонятное сравнение о Ющенко и Януковиче. После этого озвучила предложение жить в квартире для педагогов (не в общежитии, в котором уже на тот момент не осталось мест) при условии, что дочь уберет это эмодзи из своего инстаграма и пообещает не пропагандировать ЛГБТ в УКУ", - написала режиссер.

Дочь писательницы отказалась от этих условий, поэтому они разорвали контракт с этим университетом. Вместо этого девушка поступила в Киево-Могилянскую академию. Ворожбит призвала меценатов, членов наблюдательного совета, преподавателей и руководителей УКУ задуматься о существующей там системе:

"Для ее (Параски, - ред.) поколения, для детей моих друзей и коллег, поддержка ЛГБТ сообщества очень естественна и входит в перечень европейских ценностей, за которые воюет Украина, с чем у них ассоциируется Независимость. Это также протест против гомофобной России. Они мыслят шире напуганных "отборщиков" с их узкими смыслами. Поэтому эти дети не будут подчищать соцсети и не будут врать на собеседованиях, как и моя Параска. И я горжусь ею, ими, знаю какие у них ценности. Они настоящие патриоты и наше будущее. А какие ценности в УКУ?".

Напомним, согласно опросу 2024 года, более 70% украинцев считают, что представители ЛГБТ-сообщества должны иметь те же права, что и остальные граждане.

