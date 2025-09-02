Вскоре пляжный туризм в Германии или Дании может составить конкуренцию не слишком гостеприимным Испании и Италии.

Пока в Испании и Италии ищут способы избавиться от туристов, северная Европа потенциально становится все более привлекательной для отдыхающих: северные моря быстро нагреваются. Об этом пишет немецкое издание Tagesschau.

По данным Федерального морского и гидрографического агентства Германии (BSH), базирующегося в Гамбурге, средняя температура Северного моря этим летом составляла примерно 15,7 градуса Цельсия. Это теплее, чем когда-либо до сих пор. Во многих районах температура поверхности была выше нормы более чем на два градуса.

"Лето 2025 года было одним из трех самых теплых с начала измерений в 1969 году", - объясняет руководитель отдела морского климата в BSH Тим Крушке.

Балтийское море этим летом также снова продемонстрировало чрезвычайно высокие температуры воды. Рекорды температуры были установлены в северной части моря.

"Балтийское море нагревается быстрее, чем Северное море в долгосрочной перспективе. Наши данные это подтверждают. С 1990 года Балтийское море прогрелось в среднем почти на два градуса", - говорит Керстин Йохумсен, руководитель Департамента океанографии в BSH.

При этом ученые фиксируют до сих пор невиданные "волны жары" в северных морях. Например, весной этого года измерительная станция в Кильском заливе (северо-запад Германии) зафиксировала самую длинную с начала измерений (с 1989 года) волну "морской жары", которая длилась 55 дней.

Хотя для туристов безусловно является плюсом, что в северных морях теперь можно купаться, а не только прогуливаться вдоль пляжей, эти изменения представляют угрозу для морских экосистем. Многие существа могут выжить только в узком диапазоне температур.

Кроме того, более теплые слои воды хуже смешиваются и в них растворяется меньше кислорода. Это означает, что у морского дна становится меньше кислорода. Из-за этого в море образуется больше так называемых мертвых зон, где жизнь почти невозможна. Это в свою очередь может нанести вред еще и промышленному рыболовству.

Климатические изменения в Европе

Как писал УНИАН, из-за глобального потепления в Атлантическом океане начали "умирать" океанические течения. Если циркуляция теплых и холодных течений остановится, это резко изменит климат Западной Европы.

Также мы рассказывали, что вечные ледники в европейских Альпах тают настолько быстро, что местами уже напоминают швейцарский сыр с его огромными дырами. Такими темпами вскоре ледников в Альпах может не остаться совсем.

