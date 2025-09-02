По характеристикам он будет ближе к Pixel 9, чем к актуальной линейке Pixel 10.

Следующий "бюджетный" телефон от Google, Pixel 10a, который должен появиться весной 2026 года, сохранит ряд характеристик от прошлогоднего Pixel 9 и не получит новых возможностей серии Pixel 10.

По данным утечек, Pixel 10a получит процессор Tensor G4, хотя флагманская линейка Pixel 10 перешла на новый Tensor G5. Кроме того, смартфон оснастят более медленной памятью UFS 3.1, тогда как модели Pixel 10 используют UFS 4.0 с заметно большей скоростью чтения и записи.

Также сообщается, что в Pixel 10a останется без телеобъектива и функции Magic Cue, дебютировавших в Pixel 10. Единственным значимым улучшением называется прирост максимальной яркости дисплея до 2000 нит. Использование LTPO-панели с частотой обновления 1–120 Гц пока под вопросом.

Получается, Pixel 10a окажется скорее наследником Pixel 9, нежели частью новой линейки Pixel 10. А с учетом ожидаемого ценника в 500 долларов это снижает привлекательность смартфона на фоне конкурентов в сегменте.

Google представила бюджетный Pixel 9A, конкурента iPhone 16e, в марте. Cмартфон получил увеличенный экран, процессор Tensor G4, улучшенную защиту от воды и переработанный дизайн без выступающей камеры.

Первые тесты Google Pixel 10 показали, что смартфоны вряд ли подойдут тем, кто любит мобильный гейминг. Виной тому свежий чип Tensor G5, который, как выяснилось, не получил аппаратного ускорения рейтрейсинга,

УНИАН рассказывал, что испанская полиция уделяет особое внимание владельцам Google Pixel. По их наблюдениям, этими телефонами особенно часто пользуются наркоторговцы и члены банд.

