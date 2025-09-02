В перечне есть представители знака Стрелец.

Со 2 сентября, когда планета коммуникаций переместится в практичную и внимательную к деталям Деву, для некоторых знаков Зодиака наступит момент ясности и понимания, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

В этот день Меркурий войдет в Деву, а вместе с возвращением Сатурна в Рыбы, четыре знака почувствуют, что пришло время укреплять свои достижения, учиться принимать поддержку и больше доверять окружающим.

Транзит начнется с напряженного аспекта к Урану, принося неожиданности и новости, способные подтолкнуть к решительным действиям. Но именно эти встряски станут катализатором перемен и серьезного прогресса. В течение следующих недель Меркурий соединится с Юпитером в Раке, открывая дорогу вере в себя и новым возможностям. Этот период наполнит нас уверенностью, практичностью и оптимизмом - особенно тех, кому особенно повезет.

Дева

Для вас, Дева, наступает ключевой момент - Меркурий входит в ваш знак и словно дарит заряд энергии. С его поддержкой вы почувствуете прилив сил, сможете начинать новые проекты и активнее взаимодействовать с окружающими.

Уран в Близнецах открывает путь к свежим идеям, а значит, вас ждет всплеск вдохновения. Главное - не хвататься за все сразу, а подходить к каждому шагу обдуманно и практично.

Сатурн в Рыбах подсказывает: пора научиться не только мечтать, но и выстраивать границы, защищать себя и ценить надежное окружение. В то же время Меркурий помогает наладить диалог с людьми и чувствовать себя увереннее в общении. Это время, когда разум и мечты идут рука об руку, давая вам основу для долгосрочных перемен.

Близнецы

Ваш управитель Меркурий снова на вашей стороне, и это чувствуется. После непростого периода Сатурна в Овне вы ощущаете уверенность и готовность к переменам.

Незавершенные дела или проекты могут ожить и дать новые плоды. Энергия Меркурия в Деве направляет вас и помогает найти нужные ресурсы, особенно в творческой сфере.

Этот транзит также укрепит ваши связи с людьми, улучшит взаимодействие и поможет учиться новому с легкостью. Сейчас самое время развивать навыки и двигаться вперед - обучение и работа будут приносить удовольствие.

Стрелец

После напряженного периода Марса в Деве вы наконец начинаете видеть картину яснее. 2 сентября станет точкой, когда все обретает смысл - и в карьере, и в отношениях.

Если на работе были сложности, это момент для налаживания отношений и конструктивного диалога. Сатурн в Рыбах учит выстраивать границы и бережно расходовать силы.

Меркурий в Деве обращает внимание на ваши связи: с кем вы хотите строить отношения, а от чего пора отказаться. Одиноким Стрельцам звезды могут подарить новые встречи, а тем, кто в паре, - шанс укрепить союз. В любом случае, общение станет ключом к успеху и личным переменам.

Рыбы

Для вас, Рыбы, этот период станет особенным. Сатурн в вашем знаке требует ответственности, а Меркурий в Деве помогает найти баланс и гармонию, особенно в сфере отношений.

Солнце и Меркурий в доме партнерства делают тему любви и общения центральной. Соединение с Юпитером обещает позитивный взгляд на чувства и новые возможности. Если в отношениях были трудности, именно сейчас есть шанс все исправить или отпустить то, что уже изжило себя.

Кроме того, Меркурий приносит вдохновение и идеи для обустройства пространства - будь то дом или рабочее место. Вас ждет творческий подъем и желание создавать уют вокруг себя.

Напомним, ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака звезды подарят шанс сказать "хватит" и переписать судьбу.

Вас также могут заинтересовать новости: