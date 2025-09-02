На свадьбе присутствовали только самые близкие родственники и друзья.

Американская актриса Хлоя Грейс Морец, известная ролями в фильмах "500 дней лета", "Пипец" и "Кэрри", вышла замуж за модель Кейт Харрисон.

Как сообщает Vogue, частная свадебная церемония состоялась на этих выходных. Программа празднования включала рыбалку, конные прогулки, покер на изготовленном Харрисон покерном столе, а также line dancing - вид группового танца, когда участники стоят в ряд и выполняют одинаковые движения.

Морец надела светло-голубое платье от Louis Vuitton, а Харрисон - белый кружевной корсет с соответствующей юбкой. После церемонии актриса сменила образ на белый костюм с ковбойской шляпой.

Хлоя Грейс Морец и Кейт Харрисон

Пара была замечена вместе еще в 2018 году во время поцелуя в Малибу, но актриса официально не подтверждала отношения вплоть до ноября 2024 года.

Тогда в своем Instagram актриса заявила о поддержке прав ЛГБТ-сообщества и призвала американцев голосовать на президентских выборах.

Кейт Харрисон, родившаяся 8 марта 1991 года в Портленде, является моделью и фотографом. Она сотрудничала с брендами Playboy, Topshop и INEZ, а также создала платформу для управления модельными портфолио под названием The Testing Network.

