Певица считает это спекуляцией на ее имени.

Украинская певица Тина Кароль прокомментировала упреки в том, что она пренебрежительно относится к собственным фанатам.

На днях пользователь TikTok под ником natural_alberto2.0 заявил, что певица быстро уходит от тех, с кем согласилась сфотографироваться, а охранники Кароль "отгоняют" людей с ее пути. По мнению блогера, такое поведение свидетельствует о появлении звездной болезни:

"Идет звезда, Тина Кароль идет, поняли? Это просто трэш".

В комментариях к видео, которое собрало много просмотров, появилась и сама певица. Кароль назвала заявления парня "дешевой сенсацией" и спекуляцией на ее имени.

"Двадцать лет я выхожу на сцену и двадцать лет мои слушатели знают: я всегда была и остаюсь с ними, всегда нахожу время для общения и всегда благодарна за любовь, которой меня одаривают. Когда охрана просит человека отойти, то это не является проявлением пренебрежения, а является вопросом безопасности, которая является обязанностью тех, кто отвечает за мой путь к сцене или после концерта", - написала она.

