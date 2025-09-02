'Могут делать вбросы': эксперт спрогнозировал, для чего Россия уничтожила 'Симферополь'

После своих ударов будут говорить, что это сделал украинский дрон, который потерял управление.

Морские дроны россиянам нужны не для поражения украинских кораблей, а для проведения диверсионных и информационно-психологических мероприятий.

Об этом в эфире "Радио NV" рассказал Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса ВМС, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ.

"Россиянам не нужны морские дроны для применения в тех целях, в которых мы их задействовали, потому что у нас нет кораблей такого класса. Самый маленький российский корабль, который мы поразили таким дроном, был ракетный катер проекта 12411 "Ивановец" в январе прошлого года - его длина 56 метров. Кроме того у нас на начало войны не было противокорабельных ракет, а на сегодня их количество небольшое, поэтому это был вынужденный шаг с приспособлением дронов", - отметил он.

По его словам, основная цель развития россиянами морских дронов - это проведение диверсионных и информационно-психологических мероприятий. "Они могут атаковать суда гражданские, которые идут из портов Одессы в том числе в пределах того зернового коридора в территориальных водах наших соседей - Болгарии, Румынии, Турции, чтобы делать вбросы, что это сделал украинский дрон, который потерял управление", - отмечает Рыженко.

Также прокомментировал впечатление российским морским дроном украинского корабля "Симферополь". По его словам, это корабль среднего класса, относительно новый - он в ВМС Украины с 2021 года и на нем была разведывательная аппаратура, которая позволяет в пассивном режиме обнаруживать противника на дистанции до 450 км. "Думаю, что потребности в таком судне не было, потому что можно такую аппаратуру поставить даже на грузовик и она будет обеспечивать работу.

Была информация, что по нему уже россияне пытались применять "Искандеры" во время стоянки в портах на Черном море и тогда удалось спасти этот корабль, потому что за считанные минуты он совершил маневр и ракета прилетела в пустой причал", - рассказал Рыженко.

Он добавил, что, вероятно, было решено "Симферополь" направить в Дунай для большей безопасности, но россияне его идентифицировали, потому что это достаточно габаритный корабль - его длина 55 метров.

"Думаю, что это была циничная операция. Очень сложно пробраться в сам Дунай. И здесь надо разбираться как этот российский дрон оказался в этом устье Дуная, поскольку оно охраняется очень тщательно нашими Силами обороны. Другое дело, что многие структуры у нас используют дроны морские и здесь могла возникнуть какая-то ошибка, человеческий фактор", - сказал Рыженко.

Атака на "Симферополь"

Как сообщал УНИАН, 28 августа российские морские дроны атаковали украинский разведывательный корабль "Симферополь", что подтвердили в Военно-морских силах Украины.

По данным Defense Express, это один из самых новых кораблей ВМСУ, построенный на базе рыболовецкого судна длиной 55 м и шириной 10 м, поэтому даже относительно небольшая боевая часть беспилотника могла нанести ему серьезные повреждения.

