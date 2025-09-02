Во время вербовки украинцев, российские спецслужбы сочетают идеологическую основу, которую подкрепляют финансовыми обещаниями. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов во время дискуссии на тему "Вторая мировая война: архитектура памяти и международной безопасности".
"Но какой-то условной бабушке, которая согласилась снимать военные объекты, приятнее понимать, что она не просто сделала что-то за 30 сребреников. Но и ради какой-то памяти за победу и дедов. Эти вещи российские спецслужбы умеют совмещать", - сказал Юсов.
Он добавил, что российская пропаганда гибридизирует факты и каждый раз меняет историю о 8 и 9 мая.
"Если говорить о фейковых преступлениях украинского движения сопротивления 40-х годов, то масштабы обвинений со стороны Путина с каждым годом все увеличиваются. То есть мы могли бы представить, что Украинская повстанческая армия - это какая-то сверхмощная сила была, несколько миллионов человек по меньшей мере, как работает путинская пропаганда. Поэтому так они работают. И история - это один из тех столпов и основ, на которой держат современный имперский российский миф", - добавил Юсов.
Вербовка россиянами: важные новости
Накануне суд отправил под стражу подозреваемого в убийстве Андрея Парубия без права внесения залога. Во время заседания он признал свою вину. В то же время отрицает информацию в СМИ о том, что российские спецслужбы шантажировали его из-за погибшего сына, о возвращении его тела.
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, когда надо завербовать человека, то спецслужбы ищут уязвимости, через которые к нему можно подступиться. В частности, человека проще завербовать, если он имеет серьезные проблемы.