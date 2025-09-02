По словам Юсова, россияне сочетают исторические фейки и финансовые выплаты.

Во время вербовки украинцев, российские спецслужбы сочетают идеологическую основу, которую подкрепляют финансовыми обещаниями. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов во время дискуссии на тему "Вторая мировая война: архитектура памяти и международной безопасности".

"Но какой-то условной бабушке, которая согласилась снимать военные объекты, приятнее понимать, что она не просто сделала что-то за 30 сребреников. Но и ради какой-то памяти за победу и дедов. Эти вещи российские спецслужбы умеют совмещать", - сказал Юсов.

Он добавил, что российская пропаганда гибридизирует факты и каждый раз меняет историю о 8 и 9 мая.

"Если говорить о фейковых преступлениях украинского движения сопротивления 40-х годов, то масштабы обвинений со стороны Путина с каждым годом все увеличиваются. То есть мы могли бы представить, что Украинская повстанческая армия - это какая-то сверхмощная сила была, несколько миллионов человек по меньшей мере, как работает путинская пропаганда. Поэтому так они работают. И история - это один из тех столпов и основ, на которой держат современный имперский российский миф", - добавил Юсов.

Вербовка россиянами: важные новости

Накануне суд отправил под стражу подозреваемого в убийстве Андрея Парубия без права внесения залога. Во время заседания он признал свою вину. В то же время отрицает информацию в СМИ о том, что российские спецслужбы шантажировали его из-за погибшего сына, о возвращении его тела.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, когда надо завербовать человека, то спецслужбы ищут уязвимости, через которые к нему можно подступиться. В частности, человека проще завербовать, если он имеет серьезные проблемы.

