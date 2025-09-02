Месячные цены на газ в Украине резко пошли вниз: какие тарифы установили поставщики

Отмечается, что на рынке присутствуют девять поставщиков.

Поставщики в Украине обнародовали цены на газ на первый месяц осени. Годовые предложения остались неизменными, а вот месячные - снизилась.

ГазПравда пишет, что на рынке природного газа, как и раньше, присутствуют девять поставщиков, пять из которых предлагают и годовые, и месячные тарифы.

Так, годовые цены на газ, которые считаются базовыми, колеблются от 7,79 до 9,99 гривни за кубометр. В то же время рыночные предложения в сентябре колеблются от 8,46 до 25,4 гривни за кубометр, что на полторы гривни ниже августовского предложения.

Следует отметить, что более 98% бытовых потребителей газа, а это более 12 миллионов домохозяйств, получают "голубое топливо" от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" по цене 7,96 гривни за кубометр. К тому же стоимость газа будет неизменной до 30 апреля 2026 года включительно.

Тариф на газ в Украине - последние новости

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров не рассматривает вопрос повышения тарифов на газ и, в целом, на коммунальные услуги для населения до завершения военного положения.

При этом министр энергетики Светлана Гринчук подтвердила, что несмотря на существенное увеличение импорта газа и стоимости закупки "голубого топлива", стоимость газа для населения пересматривать не будут.

