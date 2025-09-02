Официально Михаил Сцельников считается пропавшим без вести.

Сын подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия воевал в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" и погиб в Бахмуте.

Как сообщает "Слідство.Інфо", на сайте Clarity-Project журналисты нашли военного Михаила-Виктора Сцельникова, который находится в розыске как пропавший без вести в мае 2023 года в Бахмуте.

Они также пообщались с пресс-офицером 93-й ОМБр Ириной Рыбаковой. Она подтвердила, что Сцельников с позывным "Лемберг" воевал в разведке 3-го мехбата и погиб в мае 2023 года в Бахмуте.

Видео дня

В то же время, глава патронатной службы 93-й ОМБр Алина Карнаухова рассказала, что официально Михаил-Виктор Сцельников считается пропавшим без вести, поскольку тела нет.

Подозреваемого в убийстве Парубия взяли под стражу

Как сообщал УНИАН, Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, сегодня, 2 сентября, взяли под стражу.

Соответствующее решение принял Галицкий районный суд Львова. 52-летний львовянин будет находиться под стражей в течение 60 суток. Судья отправил Сцельникова под стражу без права внесения залога.

Во время общения с прессой Сцельников заявил, что выбрал жертвой Парубия, поскольку тот "жил рядом". Он заявил, что убил бы "Петю, если бы жил в Виннице", вероятно имея в виду лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Вас также могут заинтересовать новости: