Российский диктатор Владимир Путин готовит информационное алиби для оправдания террористических ударов по украинской энергетике. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, сообщила пресс-служба ЦПД в Telegram.
В частности, отмечается, что в Пекине Путин заявил, что Россия якобы не била по украинской энергетике, а лишь наносит удары в ответ на атаки Украины по нефтяной отрасли РФ.
В ЦПИ отметили, что эти заявления российского лидера не имеют ничего общего с реальностью.
"С 2022 года Россия постоянно атакует украинскую энергетику, делает это системно, воюет таким образом против гражданских. Россияне атакуют тогда, когда идет подготовка к зиме, а также непосредственно зимой. Также в этом году россияне не прекращали вообще ударов по энергетике в отдельных регионах, граничащих с границей РФ", - отметил Коваленко.
По его словам, сейчас Путин пытается прикрывать свои нынешние удары и врет об "ответе за НПЗ", хотя россияне первыми начали войну, атаки на энергетику и никогда их не прекращали.
"Путин регулярно участвует в информационных операциях России. Это часть очередной операции, аудиторией которой является Запад и Глобальный Юг. Попытка переложить ответственность за дальнейший террор украинцев на нас самих", - добавил руководитель ЦПИ.
Удары РФ по Украине
Как сообщал УНИАН, в ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины.
Целенаправленным разрушительным ударам подверглись объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины, в частности в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях.
В частности, в результате удара БПЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей.
В Полтавской области враг целенаправленно комплексно атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения. Энергетики и газовики работают, чтобы как можно быстрее восстановить энерго- и газоснабжение.