Президент РФ пытается прикрывать свои нынешние удары и врет об "ответе за НПЗ".

Российский диктатор Владимир Путин готовит информационное алиби для оправдания террористических ударов по украинской энергетике. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, сообщила пресс-служба ЦПД в Telegram.

В частности, отмечается, что в Пекине Путин заявил, что Россия якобы не била по украинской энергетике, а лишь наносит удары в ответ на атаки Украины по нефтяной отрасли РФ.

В ЦПИ отметили, что эти заявления российского лидера не имеют ничего общего с реальностью.

"С 2022 года Россия постоянно атакует украинскую энергетику, делает это системно, воюет таким образом против гражданских. Россияне атакуют тогда, когда идет подготовка к зиме, а также непосредственно зимой. Также в этом году россияне не прекращали вообще ударов по энергетике в отдельных регионах, граничащих с границей РФ", - отметил Коваленко.

По его словам, сейчас Путин пытается прикрывать свои нынешние удары и врет об "ответе за НПЗ", хотя россияне первыми начали войну, атаки на энергетику и никогда их не прекращали.

"Путин регулярно участвует в информационных операциях России. Это часть очередной операции, аудиторией которой является Запад и Глобальный Юг. Попытка переложить ответственность за дальнейший террор украинцев на нас самих", - добавил руководитель ЦПИ.

Удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины.

Целенаправленным разрушительным ударам подверглись объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины, в частности в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях.

В частности, в результате удара БПЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей.

В Полтавской области враг целенаправленно комплексно атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения. Энергетики и газовики работают, чтобы как можно быстрее восстановить энерго- и газоснабжение.

