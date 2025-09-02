Возможная вспышка африканской чумы свиней привела бы к удешевлению мяса, однако разорила бы производителей.

В Украине фиксируют случаи опасной болезни - африканской чумы свиней. В случае активного распространения заболевания происходит снижение цен на свинину, потому что производители активнее реализуют животных на убой. Иногда это приводит к полной ликвидации хозяйств из-за опасений владельцев потерять все в случае вспышки (ведь когда инфицирована хотя бы одна свинья - уничтожают все поголовье).

Об этом УНИАН рассказала руководитель аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины" Александра Бондарская.

"Повышенное предложение заметно давит на цены, что мы и наблюдали в прошлом году", - сообщила эксперт.

При этом вспышка АЧС в долгосрочной перспективе, наоборот, поддерживает уровень цен. Среди причин - повышенный барьер входа для новых игроков рынка и увеличение расходов функционирующих свинохозяйств из-за необходимости инвестировать в усиление мер биобезопасности, говорит аналитик.

Все это заставляет операторов пересмотреть или отложить планы развития, что ограничивает прирост предложения - такую ситуацию наблюдаем уже в этом году, констатирует Бондарская.

Таким образом, возможная вспышка эпидемии АЧС сначала привела бы к существенному снижению цен на мясо. Однако в долгосрочной перспективе - к кризису в отрасли и дальнейшему скачку стоимости. Аналитик отмечает, что текущая ситуация с распространением АЧС заметно лучше, чем была в прошлом году.

"Есть как общее уменьшение количества зафиксированных вспышек (по состоянию на конец августа официально зарегистрировано 46 случаев АЧС с начала года против 60 за соответствующий период прошлого года), так и заметно меньшая доля этих случаев произошла на свинохозяйствах", - рассказала она.

По информации Ассоциации, если в 2024-м около четверти вспышек произошло именно на свинофермах, то в этом году эта доля составляет менее 9%. Вместе с тем, доля вспышек в дикой фауне составляет 63% против 17% в 2024-м. Поэтому риски остаются высокими и требуют от производителей усиленного контроля, подчеркивает Бондарская.

Аналитик успокаивает, что в любом случае АЧС не представляет угрозы для человека.

"Африканская чума свиней является заболеванием, которое не несет рисков для здоровья человека. Но человек, который употребил инфицированную свинину или контактировал с инфицированным животным, его останками, составляет немалый риск дальнейшего распространения вируса", - заключает эксперт.

В то же время в Северном межрегиональном главном управлении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителя на государственной границе отметили, что для животных нет ни лекарств, ни вакцины против АЧС.

Как отмечают в АСУ, одна из последних вспышек АЧС произошла неделю назад на Закарпатье вблизи границы с Румынией.

Цены на мясо в Украине - последние новости

22 июня стало известно, что с начала года в Украине ощутимо выросли цены на свинину. В супермаркетах мясо не опускалось ниже 250 гривень за килограмм.

При этом мясо нутрий достигло небывалых ценовых высот - цена выросла до 500 гривень за килограмм, что сопоставимо со стоимостью килограмма оленины или полтора - телятины.

