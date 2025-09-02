Участие в переговорах "коалиции желающих" в этот четверг Мерц будет принимать дистанционно.

В четверг, 4 сентября, во время переговоров "коалиции желающих" канцлер Германии Фридрих Мерц намерен предложить место для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом информирует телеканал Sky News. Отмечается, что подходящим местом для таких переговоров немецкий канцлер видит Женеву (Швейцария)

"Женева будет подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня. Гарантии безопасности будут играть определенную роль", – заявил он во время совместной с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер пресс-конференции.

Канцлер добавил, что участие в переговорах "коалиции желающих" будет принимать дистанционно.

Война в Украине: другие заявления мировых лидеров

Президент Турции Эрдоган считает, что российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский "пока не готовы" к встрече. Он добавил, что Турция выступает за "постепенное повышение уровня переговоров".

Тем временем словацкий премьер Фицо выдал, что собирается обсудить с Владимиром Зеленским удары по энергетике России. По его словам, они являются "недопустимыми".

