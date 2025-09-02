Он также упомянул о недавнем инциденте с самолетом, в котором находилась Урсула фон дер Ляйен.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия представляет угрозу для всех страны Европы. Он отметил, что до Гааги российская ракета может долететь за считанные минуты.

Как пишет The Guardian, такое заявление генсека Североатлантического альянса прозвучало на пресс-конференции в Люксембурге, где он находится с визитом. Рютте также упомянул о недавнем инциденте с самолетом, в котором летела Урсула фон дер Ляйен – GPS борта был заглушен, и в этом подозревают Россию. По его словам, НАТО относится к этому серьезно, и ведет работу для противодействия гибридным угрозам.

"Я всегда ненавидел слово "гибридный", потому что оно звучит так мило, но гибридный – это именно это: препятствование работе коммерческих самолетов с потенциально катастрофическими последствиями, покушение на убийство крупного промышленника в одной из стран-членов НАТО, атака на национальную службу здравоохранения в Великобритании. Это не мелкие, незначительные инциденты. Это огромные инциденты, которые имеют огромное влияние", – сказал он.

Говоря об увеличении расходов на оборону, Рютте заявил, что страны НАТО делают это не ради Трампа, а потому, что угроза со стороны РФ растет с каждым днем.

"Не будем наивными. Однажды это может касаться и Люксембурга, и моей страны, Нидерландов. Сейчас мы все в безопасности. Мы думаем, что находимся далеко от России, но на самом деле мы очень близко. А с учетом новейших российских ракетных технологий, например, разница между Литвой на передовой и Люксембургом, Гаагой или Мадридом составляет 5-10 минут. Именно столько времени нужно этой ракете, чтобы достичь этих частей Европы", – акцентировал генсек НАТО.

Он добавил, что все страны Европы находятся под прямой угрозой со стороны России:

"Мы все сейчас на восточном фланге, независимо от того, живете ли вы в Лондоне или в Таллинне... нет разницы".

Что Рютте сказал о войне в Украине

По словам Рютте, для длительного мира необходима не только более сильная украинская армия, но и "гарантии безопасности от друзей и партнеров Украины, США, Европы и других стран".

"Ведется большая работа, чтобы, когда Украина вступит в эти двусторонние или трехсторонние переговоры, она имела непоколебимую поддержку, которая будет гарантировать, что Россия придерживается любого соглашения, которое будет заключено, и никогда больше не будет угрожать украинской территории после заключения соглашения", – пояснил он.

При этом есть и "плохая новость", говорит Рютте. Она заключается в том, что сейчас все это на "ранней стадии".

Рютте добавил, что сейчас основное внимание уделяется "двум направлениям": сближению Зеленского и Путина "для начала обсуждения путей решения конфликта" и достижению согласия между европейцами и США относительно долгосрочных гарантий безопасности, которые бы предотвратили повторное нападение России на Украину.

Угроза России для Европы

Бывший посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур считает, что угроза нападения России на страны НАТО вполне реальна. По его словам, вопрос не столько в том произойдет ли это, сколько "когда".

FT писало, что оборонные заводы Европы расширяются втрое быстрее, чем раньше. Отмечается, что это происходит на фоне споров о том, как поддерживать поставки оружия Киеву и одновременно восстанавливать собственные запасы на фоне неустойчивой поддержки со стороны США.

