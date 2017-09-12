Испанский ведущий в прямом эфире разрезал платье своей коллеги (видео)

В Испании телеведущий Хуан Медио решил разыграть свою коллегу Еву Руиз и в прямом эфире разрезал ее платье ножницами. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, во время праймового ток-шоу ведущий Хуан Медио схватил ножницы и начал резать платье своей коллеги Евы Руис. Зрители были потрясены. Сама девушка также была потрясена. Она всячески пыталась уклониться от навязчивого коллеги и прикрыть обнаженные части тела. Продюсеру удалось вывести ведущую за пределы студии.

Читайте такжеВо Флориде пьяная девушка клюнула на удочку рыболова

Впоследствии, мужчина объяснил, что это была шуточная месть Руис за то, что она когда-то порезала ему штаны.

Как сообщал УНИАН, фанат английского клуба "Линкольн Сити" пришел на матч против "Стивенидж" в бюстгальтере. Смельчак по имени Саймон Хантер решил таким образом поддержать женщин.