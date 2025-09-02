Сейчас в Украине зарегистрировано почти 190 тысяч электромобилей.

По состоянию на сегодня на дорогах государственного значения в Украине установлено лишь чуть более 490 электрозарядных станций, чего крайне недостаточно для электротранспорта. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

"Цель государства - увеличить количество электротранспорта и за счет этого уменьшать выбросы. Существует еще много производных целей от увеличения количества электромобилей. Национальная энергетическая стратегия предусматривает создание концепции развития электрозарядных станций. Эта задача возложена именно на наше министерство (Министерство восстановления - УНИАН). Поэтому мы хотим поработать качественно с рынком, чтобы до конца года эта концепция была создана и затем активно внедрена", - сказал Деркач.

По его словам, сейчас перед государством стоит ряд ключевых вопросов. Прежде всего нужно определить, сколько именно электрических зарядных станций требует страна, и где именно они должны располагаться.

В свою очередь, заместитель украинской электромобильной Ассоциации "EV-UA" Вадим Игнатов рассказал, что к концу 2025 года количество электромобилей в Украине может достичь 225 тысяч единиц.

"Сейчас мы имеем почти 190 тысяч электромобилей. То есть мы идем по графику, планам и оценкам экспертов. Это очень хорошо, потому что это показывает, что индустрия развивается планово. И Украина идет в мировом фарватере развития электромобильности как лидер развития отрасли", - отметил Игнатов.

Эксперт также отметил, что электромобили помогают уменьшить топливную зависимость от российской нефти, которая до сих пор используется в мире. Многие страны, которые являются поставщиками топлива в Украину, продолжают изготавливать это топливо из российской нефти.

"Россия получает с этого огромные деньги. Каждый день десятки миллионов долларов они получают за эту нефть. Именно электромобили позволяют сократить потребление этого топлива", - добавил Игнатов.

По данным Госстата, в Украину за полгода импортировали 42,7 тысячи легковых электромобилей, что на 38% больше, чем год назад. Абсолютное большинство новых электрических авто тогда завезли из Китая. Второе место заняла Япония, а третье - Германия.

Самым популярным новым электромобилем в Украине в июле оказался BYD Song Plus EV. На втором месте тогда оказалась Honda eNS1, в то же время третье место занял Volkswagen ID.UNYX.

