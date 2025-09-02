Считается, что впервые по армии РФ новым оружием ударили в августе прошлого года.

Во время выставки вооружения MSPO 2025 в Польше были впервые раскрыты характеристики украинской ракеты-дрона "Паляница". На это обратил внимание военно-технический портал Defense Express.

Как выяснилось, длина ракеты составляет 3,5 м, тогда как размах крыльев равен 1,7 м. "Паляница" весит 320 кг, из которых до 100 кг приходится на полезную нагрузку. Максимальная дальность полета ракеты - 650 км. Высота полета составляет от 15 до 500 м.

"Паляница" осуществляет наведение и навигацию, используя GPS и инерциальную систему. Для старта используется твердотопливный ускоритель, после чего включается реактивный двигатель.

Скорость "Паляницы" достигает 900 км/ч, что сопоставимо со скоростью российской крылатой ракеты Х-101.

Считается, что впервые по армии РФ новым оружием ударили в августе прошлого года. Однако пока нет подтверждения реального боевого применения "Паляницы".

Новое украинское оружие

Напомним, недавно в Сеть выложили фото украинского МиГ-29 с новой отечественной управляемой авиабомбой.

Предполагается, что украинский КАБ может осуществлять планирующий полет по крайней мере на 60 километров. Стоимость одного изделия составляет примерно 1,2 млн гривен.

А еще ранее была представлена другая украинская новинка - ракета, которая получила название "Длинный Нептун".

Она может поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Длина ракеты может составлять 6 метров. Таким образом, она примерно на 1,5 метра длиннее базовой версии "Нептуна".

