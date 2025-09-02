Он потерял правую руку на фронте.

Сын украинского телеведущего Константина Грубича, оператор и режиссер Ярослав помнит все детали того дня, когда получил тяжелое ранение на фронте.

Воспоминаниями о роковом российском ударе, в результате которого погибли его побратимы, а он получил контузию и страшное ранение, военнослужащий поделился в своем Instagram-аккаунте. Также он дал понять, что не падает духом:

"Смотрю на пацанов в больнице, что рядом. Встречаемся вместе в кафе, в спортзале или просто в парке. Кто без рук, без ног, без других частей тела. С ранениями головы, туловища, таза, ног, глаз... но жизнь есть. Конечно, она теперь не такая, как у среднестатистического человека, но она есть".

Грубич опубликовал фрагмент переписки с сестрой после его первой операции. Он отметил, что никто не сможет сделать ветеранов сильнее, чем они сами, поэтому ради памяти о погибших надо идти дальше.

Видео дня

"И с надеждой на будущее. Потому что жизнь - это и есть наше лучшее сегодня. Поэтому боремся. Уже начали. Нас не сломать", - добавил он.

Ранение Грубича

Ярослав Грубич - украинский оператор, режиссер, видеограф и военнослужащий, сын телеведущего Константина Грубича.

До полномасштабного вторжения он создавал документальные фильмы о жизни на фронте, среди которых "Форпост Жираф: Битва за Киев" и "Феликс. Лис Подольский".

В конце июля 2025 года Ярослав получил тяжелое ранение во время боевого задания: он потерял правую руку и временно - слух. Сам Грубич назвал этот день своим "вторым днем рождения".

