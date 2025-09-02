Все эпизоды сериала выйдут одновременно 25 сентября 2025 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер исторического сериала "Дом Гиннесов" (House of Guinness), который является одной из самых ожидаемых премьер сентября 2025 года.

Сериал рассказывает об ирландской семье Гиннес, которая создала легендарную пивоваренную компанию Guinness в 19 веке. В центре сюжета – четверо взрослых детей семьи, Артур, Эдвард, Анна и Бен, которые сталкиваются с последствиями смерти патриарха семьи Бенджамина Гиннеса.

Главные роли в шоу исполнили Луис Партридж (франшиза "Энола Холмс", сериалы "Пистол", "Дисклеймер"), Энтони Бойл ("Толкин", "Тетрис"), Эмили Ферн ("Джой: Чудо жизни", сериал "Черное зеркало") и Финн О'Ши (сериал "Повелители воздуха").

Также в сериале сыграли Джеймс Нортон ("Цена правды", "Коматозники", "Боб Марли: Одна любовь"), Джек Глисон (сериалы "Игра престолов", "Песочный человек"), Дэвид Уилмот ("Ирландец", "Чудо") и другие.

Шоураннером сериала выступил создатель "Острых козырьков" Стивен Найт, который также отметился работой над шоу "Табу", "Слепота" и "Весь тот незримый свет". Кроме того, он является автором сценариев к таким нашумевшим фильмам, как "Игры чемпионов", "Девушка, запутавшаяся в паутине", "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" и "Мария".

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно 25 сентября 2025 года.

