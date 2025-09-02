Первые нотариальные услуги для граждан станут доступны уже в 2026 году.

Всем украинцам, а особенно тем, чьи семьи разделены в результате войны или других жизненных обстоятельств, облегчили жизнь. В Украине презентовали новую электронную экосистему "е-Нотариат", которая объединяет все нотариальные реестры в одну защищенную платформу нового поколения, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Благодаря "е-Нотариату" работа нотариусов станет быстрее, а риск случайных ошибок в документах - минимальным. Благодаря полной интеграции с "Дией" каждый украинец, где бы он ни был, - в Украине или за рубежом - сможет получить ключевые нотариальные услуги онлайн. Это позволит сэкономить время и средства, устранит необходимость лишних поездок и ожидания в очередях", - говорится в сообщении.

В частности, украинцы смогут оформлять доверенности прямо со смартфона через "Дию". Также для граждан предусматривается возможность видеозвонка с нотариусом, использование "Дия.Подпись" и документ с QR-кодом в телефоне.

Видео дня

Отмечается, что с 3 сентября все нотариусы могут присоединиться и начать работу с новой электронной экосистемой, а первые услуги для граждан будут доступны уже в 2026 году.

Подобный сервис в случае внедрения станет абсолютно уникальным в мировой юридической практике и будет особенно востребованным среди тех украинцев, которым приходится сейчас проходить девять кругов ада, оформляя доверенности на операции с общим имуществом из-за границы, или мест временного проживания в Украине, которые не совпадают с местом регистрации (переселенцев). Также это упростит жизнь семьям военных, которые находятся на фронте.

Например, сейчас, по действующему законодательству Украины, если один из супругов продает или покупает квартиру, он может сделать это только в присутствии партнера или по нотариально оформленной доверенности. Учитывая, что огромное количество украинок сейчас находятся в статусе беженок за пределами страны, нововведение существенно облегчит проведение операций с имуществом.

Дия - последние новости

С 1 сентября на государственном портале "Дия" запустили персонального ИИ-ассистента "Дия.АІ", который будет предоставлять государственные услуги и консультировать пользователей. Для того, чтобы начать разговор с "Дия.АІ" необходимо открыть портал, выбрать "Дия.АІ" над поисковой лентой, авторизоваться и написать запрос.

С началом нового учебного года в "Дия" также запустили услугу, которая поможет студентам быстро поселиться в общежитии. Зарегистрировать место проживания в общежитии теперь можно онлайн через приложение.

Вас также могут заинтересовать новости: