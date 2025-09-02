По словам Плетенчука, Крым стоит на пути следования различных средств поражения.

Сейчас переброска тяжелой техники эшелонами по Крымскому мосту на временно оккупированный полуостров почти невозможна, потому что путепровод поврежден. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

Его спросили, перебрасывает ли враг технику и территорию оккупированного полуострова.

"Это хаб... Там, в любом случае, есть большое количество различных подразделений. Однако переброску техники, в том числе тяжеловооруженными эшелонами через тот же мост пока практически невозможно осуществлять. Рискнуть можно, но его структура нарушена для этого. Так или иначе в Крыму остается много различных военных объектов", - подчеркнул Плетенчук.

Видео дня

Он сказал, что уничтожение систем ПВО на территории АРК необходимо, и недавно ГУР уничтожили несколько таких комплексов, а также уникальный радиотелескоп, который используется противником как элемент системы ГЛОНАСС - российского аналога GPS. Спикер сказал:

"За Крымом скрываются и те объекты, которые в восточной части Азово-Черноморского региона. Потому что Крым, к сожалению, стоит на пути следования различных средств поражения. Поэтому уничтожение подобных объектов является важным, обязательным. В любом случае в Крыму периодически происходит то, что у нас называется "хлопком". Конечно, для того, чтобы проводить подобные акции, нужно в первую очередь избавиться от того, что мешает".

Он уточнил, что на пути стоит ПВО врага, а системы ПВО - это "глаза".

В то же время ситуация в Черном море остается неизменной. По состоянию на сейчас отсутствуют какие-либо единицы во всем Азово-Черноморском регионе. Пункты базирования, по словам спикера, охраняют небольшие катера, которые выходят на внешний рейд, и разнообразная авиация - с воздуха.

Крымский мост - последние новости

Как писал УНИАН, 3 июня СБУ взорвала Крымский мост под водой - опоры были заминированы более тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, взрывные устройства активировали дистанционно. По данным украинской спецслужбы, подводные подпорки опор повреждены.

На днях бойцы ГУР Минобороны Украины на территории временно оккупированного Крыма уничтожили объекты российских оккупантов - радиолокационный комплекс "Утес-Т", радиотелескоп РТ-70, радионавигационная спутниковая система "Глонасс" в куполе, береговая радиолокационная станция МР-10М1 "Мыс" М1 и РЛС 96Л6-АП из состава зенитного ракетного комплекса С-400. По заключению аналитиков, редкий радиотелескоп РТ-70, который после оккупации полуострова стал элементом системы ГЛОНАСС - российского аналога GPS, очень болезненная потеря для армии РФ. Телескоп является гигантским сооружением: его параболическая антенна имеет диаметр 70 метров, вес достигает пяти тысяч тонн, высота - 86 метров.

Вас также могут заинтересовать новости: