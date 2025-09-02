Эти животные обожают такую "суровую" пищу.

Кактусы, которые растут в пустыни под палящим солнцем при невероятно высоких температурах и полном отсутствии воды покрылись толстой кожурой, чтобы защититься от ультрафиолета, и выпустили колючки, чтобы отпугнуть животных. Однако верблюдам все равно - они нашли способ полакомиться любимыми колючками. Узнайте, почему верблюды едят кактусы и как им удается не пораниться.

Можно ли верблюдам есть кактусы и как они их употребляют

Если вы не знаете, едят ли верблюды кактусы на самом деле, то будьте уверены - животные в дикой природе делают это постоянно. Все потому, что для них колючее растение - источник воды и питательных элементов. В условиях пустыни, где вообще нет никакой еды и питья, поедание кактусов - единственный способ выжить.

Получают ли верблюды вред от кактусов? Нет, их организм и физиологически, и психологически приспособился к этому.

Губы

Верблюды никогда не кусают кактус зубами, потому что тогда колючки сразу будут впиваться в нежные десна и небо. Животные, вероятно, методом проб и ошибок, выяснили, что идеальный вариант - хватать растение подвижными губами, и только потом, в уже измельченном виде, жевать челюстями. Губы, кстати, не страдают никак - они у верблюдов покрыты толстой кожей, а не так, как у человека, слизистой.

Строение зубного ряда

У верблюдов очень мощные челюсти - всего 30 очень широких, но одновременно плоских зубов могут пережевать практически все. Откусывая губами кусок кактуса, животное начинает активно работать челюстью, перемалывая все колючки и жесткие покровы растения. Когда колючий кактус превратится в безопасную зеленую кашу, животное глотает пищу.

Особенности ротовой полости

Во рту верблюдов много жестких шипов из кожи, и каждый из них - несколько сантиметров длиной. Именно такое строение ротовой полости помогает животным защищать от колючек более мягкие ткани.

Язык верблюда - дополнительное приспособление для проталкивания колючей пищи. Он очень толстый и грубый, покрыт несколькими защитных клеток, и кактусы не могут его проколоть. Правда, у такой особенности есть свой недостаток - верблюд не чувствует вкуса еды, потому что на его языке нет сосочков, выполняющих роль вкусовых рецепторов.

Крепкий желудок

Даже если животное не смогло переживать все колючки, и что-то острое попало в пищевод, по мощной и утолщенной глотке оно "пролетит" внутрь желудка без проблем. А дальше пищеварительная система, с годами эволюции превращенная в мешок из грубой кожи, переварит все что угодно, включая колючие кактусы.

