После того, как в конце июля Правительство уточнило правила получения "боевых" повесток в частности по почте, некоторые нюансы все равно остались нераскрытыми. Например, в отношении лиц, находящихся за пределами Украины. Кто же может получить такие повестки по почте, какие последствия могут наступить для лиц за пределами Украины и аспекты, связанные с экстрадицией.

Итак, по новой редакции пункта 88 Порядка №560, повестка о призыве на военную службу по мобилизации и отправке к месту прохождения службы может вручаться лично под подпись или направляться заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу места жительства. Ключевое условие для отправки такой повестки - лицо должно пройти медицинский осмотр (ВВК) и, при необходимости, профессионально-психологический отбор. То есть, "боевую" повестку могут получить только те резервисты или военнообязанные, которые имеют действующее заключение ВВК о пригодности к военной службе (напомню, он проходит ежегодно).

Таким образом, лица, которые, условно, проходили ВВК в 2022 году, или вообще еще в школе, но с тех пор не обновляли медицинское заключение, не подпадают под действие этой нормы (их заключение ВВК уже не считается действующим).

Соответственно, такие лица не могут получить "боевую" повестку по почте.

Не получат такую повестку также те, кто имеет действующую отсрочку от призыва (например, по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья или бронированием), поскольку отсрочка освобождает от мобилизации на период ее действия. От призыва по почте фактически освобождаются и забронированные работники, состоящие на учете в ТЦК (если их бронирование актуально).

А вот лица с действующим заключением ВВК и не имеющие отсрочки или бронирования, являются "группой риска". Более того, это действия, даже если они находятся за границей, ведь повестка может быть направлена по задекларированному или зарегистрированному адресу в Украине.

Можно ли отказаться от повестки, находясь за пределами Украины? Не получив "боевую" повестку, направленную по почте (из-за отсутствия по адресу или отказа от получения), повестка все равно считается врученной. В таком случае ТЦК может внести данные лица в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберіг") как уклоняющегося от мобилизации.

Это может привести к:

Уголовной ответственности. За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (статья 336 УК Украины) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. ТЦК может передать материалы в полицию, которая откроет уголовное производство, а лицо будет объявлено в розыск в базе МВД.

Репутационных рисков. Внесение в реестр "Оберіг" как лица, которое уклоняется, может усложнить взаимодействие с государственными органами в будущем, например, при оформлении документов, получении государственных услуг или возвращении в Украину, если лицо находится за рубежом.

Административных ограничений. В случае возвращения в Украину лицо может быть принудительно доставлено в ТЦК для выяснения обстоятельств, а также может получить штраф за нарушение правил воинского учета (до 25 500 грн). И при этом не стоит забывать, что штраф (это "админка") не отменяет вместе с тем уголовную ответственность.

Для лиц, находящихся за границей, непосредственные последствия ограничиваются. Повестка, отправленная по почте, не будет иметь юридической силы за пределами Украины, а иностранные органы не обязаны реагировать на нее.

Однако, если лицо планирует возвращение в Украину, упомянутые риски - розыск, уголовное производство, становятся актуальными.

Почему для лиц, находящихся за рубежом, риски минимальны? Если лицо не нарушает миграционное законодательство страны пребывания, никаких автоматических международных санкций или преследований за неявку по повестке не предусмотрено, если это не связано с другими правонарушениями.

Отдельно стоит рассказать об экстрадиции за уклонение от мобилизации (по статье 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу)). Она возможна только при наличии международного договора о правовой помощи или экстрадиции между Украиной и страной пребывания лица, а также при условии двойной уголовности. То есть, деяние должно быть преступлением в законодательстве обеих стран. Например, в Швейцарии уклонение от военной службы не является уголовным правонарушением. Поэтому на практике экстрадиция по статье 336 УК является сложной и редко применяется из-за бюрократических процедур и отсутствия аналогичных норм в законодательстве многих стран.