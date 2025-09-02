Польща представила дрон у вигляді лебедя для розвідки та атак, але його ефективність викликає сумніви.

На виставці озброєнь MSPO 2025 у Польщі представили диво-розробку — безпілотник Kaczka, замаскований під лебедя. Його створили у Військовому інституті сухопутних військ для прихованої розвідки та несподіваних ударів, пише Defense Express.

Попри назву Kaczka ("качка" польською), апарат більше схожий на лебедя: зверху встановлене опудало птаха з камерою в голові. Конструктивно це велика коробка з обладнанням, здатна нести до 10 кг вантажу. Дрон може рухатися по воді як справжній птах, а також оснащений маленькими колесами для пересування по суші.

Можливості та обмеження

Kaczka має радіус керування до 5 км та автономний режим роботи. Однак експерти відзначають, що його ефективність сумнівна. З близької відстані апарат навряд чи можна сплутати зі справжнім лебедем, а через громіздкість та обмежені ходові характеристики він поступається звичайним FPV-дронам і квадрокоптерам, які дешевші й значно універсальніші.

Попри критику, сама ідея маскувати безпілотники під птахів не нова. У Китаї вже тестують орнітоптери, які повністю імітують політ птаха, а також мікродрони розміром із комаху. Польська ж версія виглядає радше експериментальною і поки викликає більше емоцій, ніж практичної користі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Польща підписала масштабний контракт із Південною Кореєю на постачання 180 основних бойових танків K2 Black Panther. Після завершення цієї угоди армія країни матиме понад 1100 танків — більше, ніж у Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії разом узятих.

