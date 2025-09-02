Новые правила призваны защищать природные ресурсы и уважать прибрежные районы страны.

Туристы в Греции могут получить огромный штраф за одно занятие, которым обычно занимаются многие отдыхающие. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что массовый туризм оказал огромное влияние на этот регион, и греческое правительство ищет способы защитить свои нетронутые пляжи и древние руины.

Будут введены новые штрафы, чтобы обеспечить благополучие страны, а туристам следует быть осторожнее со своим поведением. Более строгие правила послужат сдерживающим фактором и инструментом контроля. Основное внимание правительства уделяется сохранению красоты пляжей и целостности археологических памятников, несмотря на продолжающийся рост туризма.

"Но если вам нравится собирать ракушки или гальку на пляже, теперь вы можете получить штраф", - сказано в статье.

Важно, что новые правила привлекли внимание отдыхающих. Туристам, выносящим эти природные элементы с охраняемых прибрежных зон, теперь грозит штраф в размере до 1000 евро (около 48 тысяч гривень). Идея нового правила заключается в защите хрупкой экосистемы пляжей Греции, где даже такие, казалось бы, безобидные действия, как сбор ракушек, могут нарушить местную фауну и способствовать эрозии прибрежных ландшафтов.

Отмечается, что новые правила призваны защищать природные ресурсы и уважать прибрежные районы страны. Туристов призывают задуматься о том, как их действия могут повлиять на окружающую среду.

Также будут введены новые правила в отношении шезлонгов. Греческий закон давно требует, чтобы 70% общественных пляжных территорий были свободны от шезлонгов и арендованных стульев. Теперь соблюдение этого правила ужесточается, и на физических и юридических лиц за его нарушение налагаются штрафы.

Кроме того, туристам следует соблюдать правила во время путешествий, чтобы защитить природные ландшафты и избежать крупных штрафов.

Штрафы для туристов

Британскому туристу, пойманному на выходе из Помпей с рюкзаком, полным камней, грозит крупный штраф от итальянских властей. 51-летний шотландец был обнаружен с шестью украденными фрагментами - пятью камнями и кирпичом, незаконно собранными на месте древнеримских археологических раскопок.

