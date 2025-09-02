О разработке украинского аналога российского МПК сообщалось еще в июне.

В Сеть выложили фотографию украинского истребителя МиГ-29 с новой отечественной управляемой авиабомбой. На нее обратил внимание Military Journal в Telegram.

Ранее стало известно, что украинское конструкторское бюро "Медоид" создает аналог российского Модуля планирования и коррекции (МПК). Последний является навесным модулем, превращающим обычные неуправляемые бомбы в планерные, которые имеют увеличенный радиус действия

По состоянию на июнь украинский КАБ мог осуществлять планирующий полет на 60 километров. В планах разработчиков было достичь дальности в примерно 80 км, что сопоставимо с дальностью французской управляемой бомбы Armement air-sol modulaire (AASM, A2SM или HAMMER).

Преимуществом украинского боеприпаса над МПК называли потенциально большую точность (российская бомба никогда не отличалась по-настоящему высокой точностью). Стоимость одного изделия оценивали в примерно 1,2 млн гривен или 25 тыс долларов.

Для испытательных сбросов использовали советский фронтовой бомбардировщик Су-24.

Новое украинское оружие

Ранее военно-технический портал Defense Express сообщил, что украинские инженеры создали новую управляемую авиабомбу. Разработка напоминает внешне на малогабаритную авиабомбу MAM-L, которую разработала турецкая компания Roketsan. Последнюю используют для дронов типа Bayraktar TB2.

Другой украинской новинкой стала ракета, которая получила название "Длинный Нептун". Она может поражать цели на расстоянии 1000 километров. Длину ракеты оценили в 6 метров. Таким образом, она примерно на 1,5 метра длиннее базового варианта.

