Бывший высокопоставленный чиновник Службы безопасности Украины подозревается в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в социальной сети Facebook.
В частности, НАБУ и САП разоблачили бывшего чиновника СБУ из числа высшего офицерского состава на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Как сообщили УНИАН источники в правоохранительных органах, речь идет об уволенном с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илью Витюка.
Как отметили в САП, в декабре 2023 года Витюк приобрел себе квартиру за 21,6 млн гривень и оформил ее на члена семьи. Интересно то, что по договору ее стоимость составляет лишь 12,8 млн гривень.
"Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФЛП - с февраля 2022 года оказывал юридические и консалтинговые услуги", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что на счета ФЛП поступали деньги за якобы оказание юридических и консалтинговых услуг. В САП добавили, что средства поступали от лица, подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе преступной организованной группы, а также от компаний, которые контролируются указанным лицом.
"Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности", - сказано в сообщении.
Также нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн гривень.
Скандал с Витюком - важные новости
Как сообщал УНИАН, сначала Илья Витюк был отстранен от исполнения должностных обязанностей на время проверки информации, которая была обнародована журналистами "Следствие-инфо", о покупке его женой квартиры премиум-класса на Печерске в Киеве за более чем 25 миллионов.
1 мая 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Илью Витюка с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.