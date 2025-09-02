На сегодня почти 128 тысяч семей уже подали заявления на получение выплат.

Государственную программу "Пакет школьника" планируют расширить - она будет охватывать не только канцелярию, детскую одежду и обувь, но и книги. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

"Сейчас работаем над тем, чтобы помощь можно было также использовать на книги и ожидаем внедрения в течение ближайших трех недель", - сказал он.

Министр рассказал, что украинцы активно подают заявления на получение выплаты, преимущественно в онлайн-формате. В частности, по состоянию на 2 сентября почти 128 тысяч семей уже подали заявления, из них 122 тысячи воспользовались приложением "Дия".

В рамках первого финансирования поддержку уже получили 86 тысяч семей на сумму 430 млн гривень, что составляет 35% от средств, заложенных в госбюджет, а еще 18 тысяч семей получат помощь в ближайшее время.

Сейчас зафиксировано более 3 тысяч отказов из-за несоответствия условиям программы.

"Родителям не стоит волноваться - они смогут повторно подать заявление и получить помощь. Чаще всего отказы связаны с некорректными данными в системе или, например, выяснилось, что ребенок переведен в другое учебное заведение. После обновления данных следует подождать два дня, прежде чем подать заявление еще раз", - пояснил Улютин.

Пакет школьника - что известно

18 августа правительство запустило новую программу поддержки для родителей на подготовку ребенка к первому классу, в рамках которой родители и законные представители первоклассников получат единовременное пособие в размере 5 000 грн через приложение "Дия" или путем написания заявления в Пенсионном фонде. Средства от государства можно потратить на канцелярию, а также на детскую одежду и обувь.

По состоянию на 27 августа из поданных украинцами 100 тысяч заявлений на получение помощи более 1,5 тысячи было отклонено из-за несоответствия условиям получения. Отказывали родителям, чьи семьи находятся за границей или на временно оккупированных территориях, а также из-за того, что ребенок был отчислен или переведен в другое учебное заведение.

