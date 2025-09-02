Мережко отмечает, что есть "тревожные намеки", когда Трамп начинает говорить о "детях, которые устроили драку между собой".

Анонсированное ранее заявление президента США Дональда Трампа в хорошем варианте может касаться санкций против России. Об этом в комментарии УНИАН сказал Александр Мережко, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

На вопрос о том, чего может касаться анонсированное ранее Белым домом важное заявление Трампа, он отметил, что дипломатия американского лидера "привела к тому, что Индия уже начала дрейф в сторону Китая и России", что является "очень опасной тенденцией".

"Лично я не знаю, что он там скажет. Будет только риторика, а может какой-то конкретный... Я надеюсь на то, что он в конце концов скажет, что... Дедлайн, знаете, это был какой-то очередной дедлайн, который он установил, и он уже истек, этот дедлайн. Вчера, если я не ошибаюсь", - сказал парламентарий.

Так, добавил он, здесь может быть два варианта - "хороший и плохой".

"Хороший, - если он скажет: "Я ввожу санкции против России и против тех стран, которые покупают российскую нефть и газ". То есть выполнит то, что он обещал. Это первый вариант. А второй вариант - он может сказать: "Я умываю руки, я там не вижу...", - отметил Мережко.

Он подчеркнул, что есть "тревожные намеки".

"Когда он начинает говорить о детях, которые драку устроили между собой, то такое впечатление, что он намекает, что, возможно, Соединенные Штаты выйдут из этого процесса. То есть это такой тревожный... Я надеюсь, этого не произойдет, но должны быть готовы к любому варианту, к сожалению", - подчеркнул депутат.

В то же время, добавил Мережко, все же "хочется верить, что он выполняет то, что он обещал, то есть санкции против России и ее союзников".

Как писала старший корреспондент Белого дома Джеки Генрих на своей странице в соцсети X, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о том, что сегодняшнее заявление Трампа будет касаться Министерства обороны США.

Трамп сегодня сделает важное заявление - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает новые ограничения против России в связи с усилением обстрелов украинских городов российскими войсками.

Сегодня, 2 сентября, пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп вскоре выступит с важным заявлением. Выступление запланировано на 21:00 по киевскому времени, его содержание держат в тайне.

В то же время сегодня истекает срок ультиматума, который Трамп дал главе России Владимиру Путину для заключения мирного соглашения с Украиной.

