Рэпер также ответил, есть ли у них брачный контракт.

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, рассказал об отношениях с женой Настей Каменских.

В частности, артист отметил, что первым влюбился в певицу еще много лет назад. А вот Каменских ответила на его чувства по определенной причине.

"Я думаю, что женщина всегда любит мужчину за то, как он любит женщину. А я думаю, что я ее так люблю, что она меня полюбила", - сказал рэпер в интервью блогерше Дарье Вершиленко.

Потапенко также честно ответил, подписывали ли они с Настей брачный контракт.

"Нет брачного контракта между нами. Нет. Никто не думает об этом. Просто мы простые люди. Все по-простому, по-настоящему, как у всех", - подчеркнул продюсер.

К слову, ранее Потап признавался, что роман с Настей закрутился через четыре года после образования их дуэта, то есть в 2010 году. На тот момент рэпер еще находился в браке с продюсером Ириной Горовой. Но позже он развелся и в 2019 году влюбленные сыграли свадьбу.

Во время полномасштабной войны пара живет за границей и редко комментирует свою личную жизнь.

Напомним, ранее Потап признался, в какой стране живет с Настей Каменских во время войны в Украине.

