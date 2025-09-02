В ближайшие дни погода в столице меняться не будет.

В среду, 3 сентября, в Киеве продлится период стабильного тепла. Температура в столице теперь немного изменится только на выходных. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью будет около +17°, а днем воздух прогреется до летних +26°. В Киеве ожидается ясная и безоблачная погода. Без осадков.

Ветер будет слабый, всего 3-8 м/с. Атмосферное давление продолжит медленно повышать и составит 748 мм ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +28°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +29°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +14°, днем +29°.

В Тернополе 3 сентября ночью будет +14°, днем +28°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +28°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +29°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +14°, днем +29°.

В Виннице завтра будет +12°...+29°, практически безоблачно.

В Житомире в среду ночью будет +12°, днем +27°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+25°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +27°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +12°...+27°.

В Одессе 3 сентября - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью будет +17°, днем +31°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически бзоеблачно, ночью +17°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +31°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +25°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +28°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +17°...+31°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +28°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +27°.

