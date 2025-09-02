По информации местных СМИ, судья отправил Сцельникова под стражу без права внесения залога.

Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве украинского политика, экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия, взяли под стражу.

Соответствующее решение принял Галицкий районный суд Львова во вторник, 2 сентября. 52-летний львовянин будет находиться под стражей в течение 60 суток.

По информации местных СМИ, которые находятся на заседании, судья отправил Сцельникова под стражу без права внесения залога.

Убийство Парубия - что известно о подозреваемом

30 августа во Львове застрелили народного депутата от фракции "Европейская солидарность", бывшего спикера Верховной Рады и проводника Майдана Андрея Парубия.

Подозреваемого задержали в Хмельницкой области. Им оказался 52-летний львовянин. Задержанному сообщено о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

Сегодня в сети впервые показали лицо подозреваемого и назвали его имя. В суде мужчина признал, что убил Парубия и заявил, что хочет пойти на обмен, чтобы в России найти тело своего сына.

