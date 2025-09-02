В издании считают, что Путин хочет удержать Трампа на своей стороне и избежать санкций.

В Китае на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) российский диктатор Владимир Путин выступил с новыми заявлениями по Украине, тон которых был необычно мягким для него. Европа будет относиться к этим словам скептически, но она и не была целевой аудиторией главы Кремля, пишет Sky News.

Российский корреспондент издания Айвор Беннетт проанализировал выступление Путина и объяснил, на кого оно рассчитано. Он считает, что российский диктатор пытался представить Россию как сторону, которая хочет мира, а Украину - как сторону, которая создает проблемы, в глазах президента США Дональда Трампа.

Целью этого выступления могла стать попытка Путина снизить давление Вашингтона на Москву и направить его на Киев. Так российский диктатор может получить больше уступок на возможных переговорах о мире с Украиной.

"Я думаю, что все это было частью попытки лидера Кремля заигрывать с президентом США, чтобы удержать его на своей стороне и избежать санкций", - подчеркнул Беннетт.

В издании напомнили, что на саммите ШОС Путин заявил о том, что Россия якобы "никогда не возражала" против вступления Украины в ЕС. Также он заверил, что Москва якобы готова сотрудничать с США и даже Украиной в вопросе обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Кроме того, российский диктатор допустил то, что в вопросе гарантий безопасности для Украины "возможно найти консенсус". Беннетт отметил, что каждый раз, когда Путин делает подобные заявления, после этого Россия продолжает наносить удары по Украине и срывать переговорный процесс.

Путин требует обсудить расширение НАТО для мирного соглашения с Украиной

Ранее российский диктатор Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества заявил, что устойчивый мир в Украине зависит от "решения вопроса расширения НАТО на восток". По его словам, Запад якобы пытался втянуть Украину в свою орбиту, а затем Киев стремился к военному альянсу НАТО, который возглавляет США.

Также Путин в очередной раз заявил, что для урегулирования войны необходимо "устранить коренные причины кризиса".

