Нападавшего вскоре арестовали.

Королева Камилла в подростковом возрасте отразила нападение мужчины, который начал приставать к ней в поезде. Инцидент произошел в 1960-х годах, когда ей было около 16-17 лет.

Как передает Daily Star, об этом говорится в биографической книге Валентина Лоу "Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street". Во время поездки в Паддингтон рядом с ней сел мужчина, который пытался ее грубо трогать. Камилла, помня советы матери, быстро сняла ботинок и ударила нападавшего прямо в пах. После прибытия поезда она нашла полицейского и сообщила об инциденте, поэтому мужчину арестовали.

Этот случай Камилла вспомнила десятилетия спустя во время разговора с тогдашним мэром Лондона Борисом Джонсоном, когда он готовил открытие центров помощи пострадавшим от изнасилований. Впоследствии она поддержала два из трех таких центров.

Несмотря на ужасный опыт, Камилла редко говорит о нем публично, сосредотачивая внимание на пострадавших от насилия. Как герцогиня Корнуольская, она организовала исторический прием в Кларенс-хаусе, объединив организации, занимающиеся проблемами насилия.

