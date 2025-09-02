Курс гривни к евро установлен на уровне 48,18 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 3 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,18 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 29 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,35/41,38 грн/долл., а евро - 48,17/48,19 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 2 сентября подешевел на 5 копеек и составляет 41,50 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составляет 48,80 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Аналитики инвестгруппы ICU отметили, что Национальный банк сохраняет курс гривны к доллару около 41,3 гривни уже две недели, а объем интервенций - ниже средненедельного значения за время полномасштабной войны. Однако вскоре регулятор может перейти к умеренному ослаблению национальной валюты. Отмечается, что НБУ может еще некоторое время сохранять курс гривны ниже 41,5 грн/долл., постепенно позволяя большую амплитуду колебаний, и впоследствии перейти к его умеренному ослаблению.

Вас также могут заинтересовать новости: