У него остались жена и дочь.

В возрасте 73 лет после продолжительной болезни умер канадский актер Грэм Грин, известный своей номинацией на "Оскар" за роль в фильме "Танцы с волками" (1990 год).

Как пишет Variety, Грин был пионером для индейских актеров в Голливуде. Он дебютировал в 1979 году в драматическом сериале "The Great Detective" и в фильме "Running Brave" 1983 года. Однако настоящий прорыв произошел благодаря "Танцам с волками", роль в котором принесла ему номинацию на премию Академии за лучшую мужскую роль второго плана.

В течение карьеры Грин снимался в таких известных картинах, как "Маверик", "Крепкий орешек 3", "Сумеречная сага: Рассвет" и "Зеленая миля", где входил в ансамбль, номинированный на премию Гильдии актеров кино. Канадский актер также активно работал на телевидении, появляясь в сериалах "Ривердейл", "1883", "Последние из нас" и многих других.

Видео дня

Кроме номинации на "Оскар", Грин получил Грэмми в 2000 году за лучший детский аудиоальбом "Listen to the Storyteller". Он также был отмечен премиями Gemini, Canadian Screen Award и номинирован на Independent Spirit Award. В 2021 году актеру установили звезду на Канадской Аллее Славы.

Напомним, на днях стало известно о смерти украинского художника-постановщика анимации бурятского происхождения Радна Сахалтуева. Он известен работой над "Приключениями капитана Врунгеля", "Островом сокровищ" и "Как казаки в хоккей играли".

Вас также могут заинтересовать новости: