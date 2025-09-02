Мужчину доставили в здание суда, который будет избирать ему меру пресечения.

В сети впервые показали лицо подозреваемого в убийстве украинского политика, народного депутата и экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия.

Во вторник, 2 сентября, подозреваемого в убийстве Парубия доставили в суд для избрания меры пресечения. На кадрах, опубликованных Telegram-пабликами, видно, что подозреваемого доставили в суд под стражей в наручниках.

Мужчина зашел в здание суда, не давая никаких комментариев журналистам. Также в сети появилось первое фото подозреваемого.

Напомним, что в 13:00 суд будет избирать меру пресечения подозреваемому.

Как сообщает канал "Говорит Великий Львов", подозреваемый в убийстве Парубия - Сцельников Михаил Викторович.

Убийство Андрея Парубия - детали

Напомним, что 30 августа во Львове застрелили народного депутата от фракции "Европейская солидарность", бывшего спикера Верховной Рады и проводника Майдана Андрея Парубия.

Впоследствии правоохранители задержали в Хмельницкой области 52-летнего львовянина. Задержанному сообщено о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

Подозреваемый признался в содеянном и подтвердил контакты с РФ. Сообщается, что россияне вышли на исполнителя, когда тот пытался найти пропавшего без вести сына-военного.

